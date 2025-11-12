Знал семь языков, но решил стать композитором – побывали в музее Станислава Монюшко

Славянский Шуберт и яркая звезда романтизма. Вы знали, что в Смиловичах есть единственный в мире музей нашего земляка – всемирно известного композитора Станислава Монюшко? Именно здесь начинается его линия рода, рассказали в программе «Минск и минчане» на СТВ. «Максимально приближен к портрету Барбары Радзивилл» – рассказываем о коллекции костюмов колледжа индустрии моды

Музей – зеркало биографии и творчества. Интересен минский период, когда Монюшки снимали квартиру в доме на улице Доминиканской. Их дом стал центром культурной жизни. Здесь бывали художники – Валентий Ванькович, Ян Дамель, видные поэты и писатели. Мальчик впитал атмосферу искусства и решил стать композитором, хотя мог бы добиться успеха на литературном поприще. Он знал семь языков. Учителем музыки стал Доминик Стефанович – дирижер минского губернского оркестра.

Ирина Середа, научный сотрудник Червенского районного краеведческого музея:

В 17-летнем возрасте в одну из поездок с дядей Александром Станислав в Вильна знакомится с прекрасной девушкой Александрой Мюллер. Они влюбились с первого взгляда и остались верными своей любви на всю оставшуюся жизнь. Правда, мать невесты поставила условия для брака – нужно было получить образование, чтобы материально удерживать семью. Раз он выбрал музыкальную стезю для себя, то едет учиться в берлинскую музыкальную академию. Именно в Берлине дебютирует как композитор. Прозвучали и были изданы его три романса на слова Адама Мицкевича. Он зарекомендовал себя как талантливый композитор. Его просили там остаться, продолжить карьеру, но его ждала Александра. Он возвращается в Вильна и венчается с ней в костеле Пана Езуса.