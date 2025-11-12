Знал семь языков, но решил стать композитором – побывали в музее Станислава Монюшко
Славянский Шуберт и яркая звезда романтизма. Вы знали, что в Смиловичах есть единственный в мире музей нашего земляка – всемирно известного композитора Станислава Монюшко? Именно здесь начинается его линия рода, рассказали в программе «Минск и минчане» на СТВ.
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Музей – зеркало биографии и творчества. Интересен минский период, когда Монюшки снимали квартиру в доме на улице Доминиканской. Их дом стал центром культурной жизни. Здесь бывали художники – Валентий Ванькович, Ян Дамель, видные поэты и писатели. Мальчик впитал атмосферу искусства и решил стать композитором, хотя мог бы добиться успеха на литературном поприще. Он знал семь языков. Учителем музыки стал Доминик Стефанович – дирижер минского губернского оркестра.
Ирина Середа, научный сотрудник Червенского районного краеведческого музея:
В 17-летнем возрасте в одну из поездок с дядей Александром Станислав в Вильна знакомится с прекрасной девушкой Александрой Мюллер. Они влюбились с первого взгляда и остались верными своей любви на всю оставшуюся жизнь. Правда, мать невесты поставила условия для брака – нужно было получить образование, чтобы материально удерживать семью. Раз он выбрал музыкальную стезю для себя, то едет учиться в берлинскую музыкальную академию. Именно в Берлине дебютирует как композитор. Прозвучали и были изданы его три романса на слова Адама Мицкевича. Он зарекомендовал себя как талантливый композитор. Его просили там остаться, продолжить карьеру, но его ждала Александра. Он возвращается в Вильна и венчается с ней в костеле Пана Езуса.
Любимая была музой и поддержкой. В счастливом браке родились десять детей, но до взрослого возраста дожили семеро. В Виленский период талантливый композитор написал более 300 песен и романсов на слова Адама Мицкевича, Владислава Сырокомли, Яна Чечота. Все произведения вошли в цикл «Домашние песенники», они стали хитом. Шляхте надоело петь итальянское и французское, захотелось своего. Когда завязывается творческая дружба с драматургом Винцентом Дуниным-Марцинкевичем, на свет появляется первая белорусская национальная опера «Идиллия». Впервые на сцене прозвучал родной язык. Постановку с успехом прошла в Минске, Несвеже, Бобруйске. К сожалению, кроме «Арии Комиссара» ничего не сохранилось.
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