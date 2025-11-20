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Это было первое место работы Лученка! Рассказываем историю оркестра имени Жиновича

20 ноября 2025 08:35
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Музыка, объединяющая поколения. Национальный академический народный оркестр имени Иосифа Жиновича отмечает 95-й день рождения.

Это было первое место работы Лученка! Рассказываем историю оркестра имени Жиновича-2

Анна Меркушевич, корреспондент:
Сегодня в коллективе около 50 профессиональных музыкантов, лауреатов республиканских и национальных конкурсов. Все они в свое время окончили ведущие творческие вузы страны. А ведь начиналось все с самодеятельности.

Это было первое место работы Лученка! Рассказываем историю оркестра имени Жиновича-4

Ольга Брилон, музыковед Белорусской государственной филармонии:
Это был такой оркестр любительский, который продолжил частично свое существование тем, что членами этого коллектива, это в основном были молодые люди, все-таки предложили поступить в музыкальный техникум, получить образование. Но это сделали не все. Поступили несколько человек, их было 12.

Это было первое место работы Лученка! Рассказываем историю оркестра имени Жиновича-6

В истории коллектива немало ярких имен, которые внесли огромный вклад в развитие оркестра. Это и первый дирижер Константин Симеонов, впоследствии ставший главным дирижером Мариинского оперного театра. Это и Иосиф Жинович, превративший белорусские цимбалы в национальный бренд. Мало кто знает, что в составе оркестра играл и легендарный Игорь Лученок.

Это было первое место работы Лученка! Рассказываем историю оркестра имени Жиновича-8

Ольга Брилон:
На то время, ему было, 15-16 лет, композитор Игорь Лучинок тогда учился в лицее, в школе 11-летке при консерватории. Жинович его пригласил, он играл на баяне, а потом он играл на цимбалах. Это было его первое место работы.

Подробности смотрите в видео.

# Музыка # Ольга Брилон

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