Это было первое место работы Лученка! Рассказываем историю оркестра имени Жиновича

Музыка, объединяющая поколения. Национальный академический народный оркестр имени Иосифа Жиновича отмечает 95-й день рождения.

Анна Меркушевич, корреспондент:

Сегодня в коллективе около 50 профессиональных музыкантов, лауреатов республиканских и национальных конкурсов. Все они в свое время окончили ведущие творческие вузы страны. А ведь начиналось все с самодеятельности.

Ольга Брилон, музыковед Белорусской государственной филармонии:

Это был такой оркестр любительский, который продолжил частично свое существование тем, что членами этого коллектива, это в основном были молодые люди, все-таки предложили поступить в музыкальный техникум, получить образование. Но это сделали не все. Поступили несколько человек, их было 12.

В истории коллектива немало ярких имен, которые внесли огромный вклад в развитие оркестра. Это и первый дирижер Константин Симеонов, впоследствии ставший главным дирижером Мариинского оперного театра. Это и Иосиф Жинович, превративший белорусские цимбалы в национальный бренд. Мало кто знает, что в составе оркестра играл и легендарный Игорь Лученок.