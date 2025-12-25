Органистка Ксения Погорелая удостоена спецпремии Президента Беларуси
Ее имя стало брендом Полоцка. Органистка Софийского собора Ксения Погорелая удостоена специальной премии Президента. Награда – признание ее личного вклада в сохранение белорусского музыкального наследия и развитие органного искусства в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Почти 40 лет назад выпускница Московской консерватории приехала в древний город и стала частью его культурной жизни. Ксения Погорелая стояла у истоков полоцкого фестиваля органной музыки, а на ее воскресные концерты публика съезжается со всей страны.
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Здесь нет зрелищного шоу. Для лучшего восприятия звука глаза и вовсе можно закрыть. И тем не менее этот зал круглый год собирает тысячи зрителей со всего мира, которые хотят услышать голос главного символа Полоцка – орган Софийского собора.
В этом году уникальному инструменту исполнилось 40 лет. Его спроектировали в Чехии специально для акустики Софийского собора. Высота органа – три этажа, а мощь полноценного оркестра. Он может передать звучание десятков инструментов – от нежной флейты до мощного тромбона. Внизу целая клавиатура для ног. Вот уже 37 лет управляет этим многоголосьем солистка Ксения Погорелая.
Ксения Погорелая, артист-солист-инструменталист филиала «Музей истории архитектуры Софийского собора» Национального Полоцкого историко-культурного музея-заповедника:
На органе возможностей очень много. Например, наш орган – это 3905 труб. После модернизации мы имеем 9999 комбинаций. Тут можно сотворить звучания космические. Тут должно быть все гармонично, потому что это собор и это музей, и это несколько веков, которые хранят память духовную.
За виртуозное мастерство, сохранение национального музыкального наследия и развитие органного искусства в стране Ксения Погорелая удостоена специальной премии Президента Беларуси.
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