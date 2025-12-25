Органистка Ксения Погорелая удостоена спецпремии Президента Беларуси

Ее имя стало брендом Полоцка. Органистка Софийского собора Ксения Погорелая удостоена специальной премии Президента. Награда – признание ее личного вклада в сохранение белорусского музыкального наследия и развитие органного искусства в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Почти 40 лет назад выпускница Московской консерватории приехала в древний город и стала частью его культурной жизни. Ксения Погорелая стояла у истоков полоцкого фестиваля органной музыки, а на ее воскресные концерты публика съезжается со всей страны. О вечной классике, которая снова в моде, репортаж наших корреспондентов.

Здесь нет зрелищного шоу. Для лучшего восприятия звука глаза и вовсе можно закрыть. И тем не менее этот зал круглый год собирает тысячи зрителей со всего мира, которые хотят услышать голос главного символа Полоцка – орган Софийского собора. В этом году уникальному инструменту исполнилось 40 лет. Его спроектировали в Чехии специально для акустики Софийского собора. Высота органа – три этажа, а мощь полноценного оркестра. Он может передать звучание десятков инструментов – от нежной флейты до мощного тромбона. Внизу целая клавиатура для ног. Вот уже 37 лет управляет этим многоголосьем солистка Ксения Погорелая.