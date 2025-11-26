Её называют белорусской Зыкиной! Интервью с артисткой Екатериной Булатовской

Анна Меркушевич, корреспондент: Совсем недавно прошел ваш сольный концерт вместе с Национальным академическим оркестром имени Жиновича. Как долго вы к нему шли? В соцсетях вы написали, что шли к этому всю жизнь, это правда?

«Всю жизнь шла к этому событию» – артистка о концерте с Национальным академическим оркестром имени Жиновича

Екатерина Булатовская, артистка Заслуженного коллектива Республики Беларусь Государственного народного ансамбля народной песни «Свята»:

Это правда. Это концерт – мечта. Всю жизнь шла к этому событию, еще будучи студенткой Университета культуры я исполняла песни Людмилы Зыкиной на зачетах, на экзаменах. Для меня Людмила Зыкина была кумиром.

Анна Меркушевич:

Я слышала в зрительном зале, многие говорили и сравнивали вас с Людмилой Зыкиной – белорусская Зыкина. Вас это не обижает или наоборот?

Екатерина Булатовская:

Людмила Зыкина – легенда, я не хочу ни в коем случае подражать. Я Булатовская Екатерина, у которой есть какие-то возможности голосовые, тембральные окраски, народность. И я буду передавать то, что у меня есть. То, что дало мне образование, то, что мне дал педагог по вокалу.

Уникальный голос Екатерины Булатовской – это гены или результат труда?

Анна Меркушевич:

Екатерина, ваш уникальный голос – это следствие чего? Природа, гены или все-таки результат усердного труда?