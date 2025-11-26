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Её называют белорусской Зыкиной! Интервью с артисткой Екатериной Булатовской

26 ноября 2025 12:59
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Анна Меркушевич, корреспондент:
Совсем недавно прошел ваш сольный концерт вместе с Национальным академическим оркестром имени Жиновича. Как долго вы к нему шли? В соцсетях вы написали, что шли к этому всю жизнь, это правда?

Её называют белорусской Зыкиной! Интервью с артисткой Екатериной Булатовской-3

«Всю жизнь шла к этому событию» – артистка о концерте с Национальным академическим оркестром имени Жиновича

Екатерина Булатовская, артистка Заслуженного коллектива Республики Беларусь Государственного народного ансамбля народной песни «Свята»:
Это правда. Это концерт – мечта. Всю жизнь шла к этому событию, еще будучи студенткой Университета культуры я исполняла песни Людмилы Зыкиной на зачетах, на экзаменах. Для меня Людмила Зыкина была кумиром.

Анна Меркушевич:
Я слышала в зрительном зале, многие говорили и сравнивали вас с Людмилой Зыкиной – белорусская Зыкина. Вас это не обижает или наоборот?

Екатерина Булатовская:
Людмила Зыкина – легенда, я не хочу ни в коем случае подражать. Я Булатовская Екатерина, у которой есть какие-то возможности голосовые, тембральные окраски, народность. И я буду передавать то, что у меня есть. То, что дало мне образование, то, что мне дал педагог по вокалу.

Уникальный голос Екатерины Булатовской – это гены или результат труда?

Анна Меркушевич:
Екатерина, ваш уникальный голос – это следствие чего? Природа, гены или все-таки результат усердного труда?

Её называют белорусской Зыкиной! Интервью с артисткой Екатериной Булатовской-5

Екатерина Булатовская:
Я могу однозначно сказать, это так, родословная мамы, дедушка играл на аккордеоне, дядя – на баяне. Мама тоже заканчивала Гродненский колледж искусств. Я вместе со всеми пела. В любом случае талант должен развиваться. Конечно, это труды, это работа, обязательно репетиции, это концерты и, конечно же, обязательно отношение к песне.

В чем секрет успеха Екатерины Булатовской?

Анна Меркушевич:
В чем все-таки секрет успеха? Есть у вас какой-то рецепт?

Екатерина Булатовская:
Секрет успеха – это иметь цель. Когда у тебя есть цель, ты в ловушке. Я как ответственный человек, наверное, себя изнутри ела, пока не добилась этого результата. И, конечно, быть оптимистом.

Подробности в видео.

# Музыка # Белорусская музыка # Интервью

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