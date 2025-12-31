Валерий Шмат: вялікі план на 2026 год – адсвяткаваць юбілей нашага калектыву

Валерий Шмат, заслуженный артист Республики Беларусь:

2025 год был вельмі плёным для нашага калектыву. Я маю надзею, што такі бадзёры настрой, цудоўныя і радасныя песні будуць гучаць і ў 2026 годзе, чаго і вам жадаю.

Вялікі план на 2026 год – адсвяткаваць юбілей нашага калектыву, які адбыўся ў гэтым годзе, 20 гадоў арт-групе «Беларусы», але мы не паспелі зрабіць вялікі сольны канцэрт, пагэтаму яго пераносім на 2026 год і запрашаем усіх яго адсвяткаваць разам з намі.