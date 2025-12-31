Прямой эфир

Валерий Шмат: вялікі план на 2026 год – адсвяткаваць юбілей нашага калектыву

31 декабря 2025 10:41
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Валерий Шмат, заслуженный артист Республики Беларусь.

Валерий Шмат: вялікі план на 2026 год – адсвяткаваць юбілей нашага калектыву-2

Валерий Шмат, заслуженный артист Республики Беларусь:
2025 год был вельмі плёным для нашага калектыву. Я маю надзею, што такі бадзёры настрой, цудоўныя і радасныя песні будуць гучаць і ў 2026 годзе, чаго і вам жадаю. 

Вялікі план на 2026 год – адсвяткаваць юбілей нашага калектыву, які адбыўся ў гэтым годзе, 20 гадоў арт-групе «Беларусы», але мы не паспелі зрабіць вялікі сольны канцэрт, пагэтаму яго пераносім на 2026 год і запрашаем усіх яго адсвяткаваць разам з намі. 

Подробности в видео.

# Белорусская музыка # Музыка # Валерий Шмат

Другие новости рубрики

Все новости
Отключение электричества парализовало движение поездов в тоннеле под Ла-Маншем
31 декабря 2025 10:41

Отключение электричества парализовало движение поездов в тоннеле под Ла-Маншем

Проспект Победителей в Минске могут перекрыть в новогоднюю ночь. Показываем схему движения
31 декабря 2025 10:36

Проспект Победителей в Минске могут перекрыть в новогоднюю ночь. Показываем схему движения

Яркий, насыщенный и продуктивный! Телеканал СТВ подводит итоги 2025 года
31 декабря 2025 10:30

Яркий, насыщенный и продуктивный! Телеканал СТВ подводит итоги 2025 года