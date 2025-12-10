«Твоя душа» – Наталья Тамело рассказала о новой песне и поделилась историями со съёмок клипа

«Твоя душа» – так называется новая работа заслуженной артистки Республики Беларусь Натальи Тамело. Глубокий лиричный трек обрел визуальное воплощение. Как создавалась эта трогательная история, узнаем из первых уст. Певица – в студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь. Ольга Бурлакова, ведущая:

Появилась новая песня, которая называется «Твоя душа». Как она рождалась? И кто автор?

Наталья Тамело, заслуженная артистка Республики Беларусь:

Автор музыки – я, а автор слов – София Манцевич. Еще есть соавтор. Первый куплет мне помогла сделать моя коллега по вокальному цеху нашего национального оркестра Олеся Державец. Первый куплет – ее, второй куплет – Софии, припев – мой. Илья Нечаев, ведущий:

Расскажите нам про клип. Кто в центре внимания?

Наталья Тамело:

В центре внимания – идея про то, что главное в человеке – это его душа, главное в человеке – это любовь, которая распространяется на все аспекты жизни, покрывая ее хорошим, мягким, теплым покрывалом, давая прекрасную жизнь всем людям. Мы не могли обойти духовную сторону нашей жизни и искали красивый храм. Совершенно случайно, как все бывает в моей жизни, София шла там, где она живет, – в Гатово. И там есть прекрасный храм. Настоятель – отец Иоанн, с которым я потом познакомилась, такой же творческий человек. Мы как две родные души с ним познакомились. Он нам разрешил снимать на территории храма. Он разрешил нам войти туда. Что самое интересное, с утра шел дождь. Девочки говорят: Наташа, идет дождь. Что мы будем делать? Я говорю: дождя не будет. И как только мы приехали на территорию храма, ушла вся серость и пришел вообще необыкновенный свет.