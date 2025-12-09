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Белорусы создали клип на песню «Одинокий волк» с помощью ИИ – как это было, рассказал певец Стас Берников

09 декабря 2025 07:40
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Белорусские эстрадные исполнители начинают экспериментировать. Первые клипы, сделанные с помощью искусственного интеллекта, привлекают внимание и требуют подробностей. 

Узнали о них у гостя программы «Новое утро» на РТР-Беларусь. В студии – певец Стас Берников.

Белорусы создали клип на песню «Одинокий волк» с помощью ИИ – как это было, рассказал певец Стас Берников-2

Стас Берников, певец:
Это песня «Одинокий волк». Автор музыки и слов – Валерий Шмат. Аранжировщик этой песни – Дмитрий Парфенов, постарался и сделал все, как я хотел. Изначально песня была написана в более спокойном формате. Я попросил ее немножко «утяжелить». 

Смысл песни очень похож на мою жизненную историю, и в целом песня «Одинокий волк» – это наше послание каждому человеку, который в определенный момент своей жизни испытывает какие-то трудности, но, несмотря ни на что, идет вперед с надеждой в глазах.

Белорусы создали клип на песню «Одинокий волк» с помощью ИИ – как это было, рассказал певец Стас Берников-4

Александр Стасевич, ведущий:
Песня и клип – о человеке, но создано это искусственным интеллектом. Так ли он умен, этот искусственный интеллект? Все ли он понял? Все ли задачи, поставленные ему, он воплотил правильно, как задумал режиссер и исполнитель? 

Стас Берников:
Не совсем так. Я бы не сказал, что искусственный интеллект создал этот клип. Можно сказать, что 50 на 50. 

Многие думают, что если мы используем нейросеть, то сэкономим и время, и финансы. Но на самом деле, как оказалось, это все не так. Что касается времени, режиссер сидел долгими-долгими ночами с тысячей дублей. 

Белорусы создали клип на песню «Одинокий волк» с помощью ИИ – как это было, рассказал певец Стас Берников-6

Стас Берников:
Эмоциональная сторона – самая главная. Когда Иван [режиссер Иван Кошевников – прим.ред.] решил, что этот белый коридор должен в конце взорваться, в том месте, где мы снимали, мы не могли себе просто позволить подойти к людям, у которых мы снимали, и сказать: мы должны ваш коридор взорвать.

Раньше это называлось спецэффектами. Сейчас это делает нейросеть, которая учится, сама же познает все вокруг и усовершенствуется.

Подробности смотрите в видео.

# Интервью # Музыка # Александр Меженный # Александра Каштанова # Александр Стасевич # Белорусские исполнители # Искусственный интеллект

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