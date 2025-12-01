Оркестр имени Жиновича готовит праздничный концерт к 95-летию! Узнали, какие сюрпризы ждут зрителей

В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Борис Лившиц, директор Национального академического народного оркестра им. И. Жиновича при Белгосфилармонии и Ольга Брилон, музыковед Белгосфилармонии.

Борис Лившиц, директор Национального академического народного оркестра им. И. Жиновича при Белгосфилармонии:

Путь, который прошел оркестр, 95 лет – это путь от ансамбля цимбалистов, самодеятельного ансамбля, который был организован в то давнее время, до концертирующего знаменитого оркестра, единственного в своем роде во всей вселенной цимбального оркестра Республики Беларусь имени Жиновича.

Все начиналось с трех энтузиастов, которые собрались вместе, чтобы рассказать людям, что есть такой инструмент цимбалы. В составе были и другие народные инструменты. Потом они постепенно начали трансформироваться уже в ансамбль большего состава. И, кстати, в юбилейном концерте мы чуть-чуть покажем вот эту ретроспективу, как несколько цимбалистов дошли до сегодняшнего уровня цимбального оркестра в составе 45 человек.

Александр Стасевич, ведущий:

К юбилею готовится книга «Аркестр тваёй краіны», но я не вижу ее у нас в студии.

Ольга Брилон, музыковед Белгосфилармонии:

Вы знаете, дело в том, что как раз эта книга как горячий пирожок, она должна быть готова к самому дню концерта, сейчас она находится в производстве. Ее печатают, ее сшивают, ее склеивают. Это история о том, как развивался оркестр, о том, какие музыканты были в составе, самые яркие, самые знаменитые, кто дирижировал оркестром, как судьбы людей складывались. Там все до сегодняшних дней, наши последние проекты. Там очень много фотографий, больше двух тысяч фотографий, афиш, программок. В общем, там вся летопись оркестра.

Ольга Бурлакова, ведущая:

У вашего уникального оркестра очень много поклонников по всему миру. Я уверена, каждый из них хочет отпраздновать, прикоснуться к этому большому юбилею. Какие мероприятия приурочены к этому дню?

Борис Лившиц:

Юбилейный концертный сезон, а он начинается в сентябре, он так или иначе уже является 95-летним юбилейным. Основной юбилейный концерт пройдет 19 декабря на сцене Большого зала Белгосфилармонии. Он возьмет на себя такую нагрузку, которая должна показать все лучшее, что за последние годы создано было оркестром Жиновича в плане новых концертных программ.