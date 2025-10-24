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Новости по тегу #Министерство торговли

Процент удельного веса онлайн-торговли в товарообороте Беларуси продолжает расти – МАРТ
24 октября 2025 08:12

Процент удельного веса онлайн-торговли в товарообороте Беларуси продолжает расти – МАРТ

Почти 600 компаний присоединились к соглашению МАРТ о наращивании продаж отечественных товаров
09 октября 2025 14:04

Почти 600 компаний присоединились к соглашению МАРТ о наращивании продаж отечественных товаров

МАРТ: реальные доходы населения Беларуси увеличились на 10,2 % по сравнению с 2024-м
18 августа 2025 10:44

МАРТ: реальные доходы населения Беларуси увеличились на 10,2 % по сравнению с 2024-м

В МАРТ рассказали о результатах мониторинга торговых объектов в первом полугодии 2025-го
04 августа 2025 06:41

В МАРТ рассказали о результатах мониторинга торговых объектов в первом полугодии 2025-го

В МАРТ обсудили, как повысить эффективность продаж белорусских товаров
18 апреля 2025 06:54

В МАРТ обсудили, как повысить эффективность продаж белорусских товаров

МАРТ: готовится новый проект документа, который усовершенствует справедливое ценообразование
26 февраля 2025 17:02

МАРТ: готовится новый проект документа, который усовершенствует справедливое ценообразование

«Принято постановление правительства». Из Беларуси запретили вывозить гречку и муку
06 июля 2022 18:55

«Принято постановление правительства». Из Беларуси запретили вывозить гречку и муку

Новости экономики за 07.02.2020
07 февраля 2020 15:11

Новости экономики за 07.02.2020

МАРТ намерен сотрудничать с силовиками для доказательства ценовых сговоров и картелей
13 февраля 2019 18:58

МАРТ намерен сотрудничать с силовиками для доказательства ценовых сговоров и картелей

Новости экономики за 03.08.2018
03 августа 2018 17:58

Новости экономики за 03.08.2018

В Беларуси не изменят ограничения в объёме розничного товарооборота продтоваров для торговых сетей
13 июня 2018 11:36

В Беларуси не изменят ограничения в объёме розничного товарооборота продтоваров для торговых сетей

Никакого роста быть не должно: Александр Лукашенко поручил разобраться с причинами роста цен на молочную продукцию
02 марта 2018 18:13

Никакого роста быть не должно: Александр Лукашенко поручил разобраться с причинами роста цен на молочную продукцию