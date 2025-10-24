Новости по тегу #Министерство торговли

На семинаре в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли специалисты обсудили проблемные вопросы, которые возникают во время реализации товаров на интернет-площадках.
Вопросы качественного взаимодействия производителей и торговой отрасли обсудили 9 октября на площадке профильного ведомства.
Цены в июле выросли всего на 0,2 %. Значительно подешевели овощи и фрукты.
Так, в первом полугодии специалисты МАРТ провели мониторинг более четырех тысяч объектов торговли. В трети случаев выявлены недочеты.
На повестке также взаимодействие магазинов формата «у дома» с производителями ряда продовольственных товаров, в числе которых кондитерские изделия.
Ожидается, что в ближайшее время предложения представят на рассмотрение главы государства.
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