МАРТ намерен сотрудничать с силовиками для доказательства ценовых сговоров и картелей

Новости Беларуси. Как рассказал 13 февраля министр антимонопольного регулирования и торговли, пока в Беларуси нет ни одного доказанного случая такого сговора, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Часто для этого министерству не хватает информации. Между тем, в соседних странах тот факт, что участники вступили в сговор, позволяют доказать прослушивание их телефонных разговоров или их переписка. Поэтому Владимир Колтович считает целесообразным наладить работу с соответствующими органами.