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МАРТ намерен сотрудничать с силовиками для доказательства ценовых сговоров и картелей

13 февраля 2019 18:58
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Новости Беларуси. Как рассказал 13 февраля министр антимонопольного регулирования и торговли, пока в Беларуси нет ни одного доказанного случая такого сговора, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

МАРТ намерен сотрудничать с силовиками для доказательства ценовых сговоров и картелей-1

Часто для этого министерству не хватает информации. Между тем, в соседних странах тот факт, что участники вступили в сговор, позволяют доказать прослушивание их телефонных разговоров или их переписка. Поэтому Владимир Колтович считает целесообразным наладить работу с соответствующими органами.

МАРТ намерен сотрудничать с силовиками для доказательства ценовых сговоров и картелей-4

Сегодня же на итоговой коллегии заявили, что рост цен на товары, которые регулирует государство, не должен превышать допустимую инфляцию. Подробнее об этом здесь.

# Министерство торговли # общество # Владимир Колтович # Фотофакт

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