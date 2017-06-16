Ирина Наркевич: К тем, кто выстраивает отношения только с позиции рыночной силы, будут приняты ограничительные меры
Новости Беларуси. Вопросы добросовестной конкуренции обсудили 16 июня в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли. В ведомстве отмечают: торговые сети играют все большую роль на белорусском рынке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Если в 2015 году десятка лидеров в продовольственных товарах занимала около 30 %, то по итогам 2016 – уже 40 %.
Зачастую крупные игроки ведут себя не совсем честно. Отмечаются даже факты дискриминации в доступе на прилавки товаров некоторых производителей. За выгодное место на полках ритейлеры даже выставляют цену. Сегодня более 100 бизнесменов – представителей торговых сетей и поставщиков – собрались в Министерстве, чтобы обсудить тенденцию.
Ирина Наркевич, заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь:
Нужно вернуться к взаимовыгодному сотрудничеству и не нарушать закон. Исключить так называемые «оплаты за полки», «тестирования», необоснованные скидки, бонусы и другое. В новых поправках Закона о торговле и либерализации условий ведения бизнеса, и безбарьерного входи на рынок розницы для всех.
Для таких, у кого рыночная сила, и они выстраивают отношения только с позиции рыночной силы, будут приняты ограничительные меры.
Сразу несколько поставщиков, напомним, пожаловались на дискриминацию со стороны торговых сетей. Сложности с доступом на прилавки возникли у предприятий с разной продукцией.
Сергей Анюховский, директор предприятия по выпуску кондитерской продукции:
Наше обращение было связано только с одним ритейлером. Нам просто был закрыт доступ, нас заместила российская продукция (не совсем качественная: нанесена недостоверная информация). Наша фабрика проводит взвешенную коммерческую политику, честную политику по отношению ко всем сетям.
Когда один ритейлер начнет ломать рынок, он начнет ломать продажи по всем остальным сетям.
Виталий Татаров, исполнительный директор ассоциации розничных сетей:
Механизм должен быть рыночный. Только рыночные условия будут благотворно влиять на состояние рынка.
Розничные сети за последнее время вступили в стадию конкуренции и вынуждены повышать критерии по отбору товаров.
Сети уверены, что повышение данных критериев отбора благотворно скажется и на производителях – они будут растить качество своей продукции.
В ближайшее время торговые инспекции проведут проверки по фактам жалоб со стороны поставщиков. Ожидается, что по результатам будут предложены механизмы поддержки производителей, которые выпускают импортозамещающую и при этом конкурентоспособную продукцию.