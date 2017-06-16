Ирина Наркевич: К тем, кто выстраивает отношения только с позиции рыночной силы, будут приняты ограничительные меры

Новости Беларуси. Вопросы добросовестной конкуренции обсудили 16 июня в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли. В ведомстве отмечают: торговые сети играют все большую роль на белорусском рынке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Если в 2015 году десятка лидеров в продовольственных товарах занимала около 30 %, то по итогам 2016 – уже 40 %. Зачастую крупные игроки ведут себя не совсем честно. Отмечаются даже факты дискриминации в доступе на прилавки товаров некоторых производителей. За выгодное место на полках ритейлеры даже выставляют цену. Сегодня более 100 бизнесменов – представителей торговых сетей и поставщиков – собрались в Министерстве, чтобы обсудить тенденцию.

Ирина Наркевич, заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь:

Нужно вернуться к взаимовыгодному сотрудничеству и не нарушать закон. Исключить так называемые «оплаты за полки», «тестирования», необоснованные скидки, бонусы и другое. В новых поправках Закона о торговле и либерализации условий ведения бизнеса, и безбарьерного входи на рынок розницы для всех. Для таких, у кого рыночная сила, и они выстраивают отношения только с позиции рыночной силы, будут приняты ограничительные меры. Сразу несколько поставщиков, напомним, пожаловались на дискриминацию со стороны торговых сетей. Сложности с доступом на прилавки возникли у предприятий с разной продукцией.

Сергей Анюховский, директор предприятия по выпуску кондитерской продукции:

Наше обращение было связано только с одним ритейлером. Нам просто был закрыт доступ, нас заместила российская продукция (не совсем качественная: нанесена недостоверная информация). Наша фабрика проводит взвешенную коммерческую политику, честную политику по отношению ко всем сетям. Когда один ритейлер начнет ломать рынок, он начнет ломать продажи по всем остальным сетям.