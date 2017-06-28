Михаил Орда: человек должен иметь возможность купить тот набор продуктов, который ему необходим для жизни

Это и крупные сети, и магазины шаговой доступности. В поле зрения, в первую очередь, цены на товары первой необходимости, стоимость которых, по наблюдениям специальной группы, за год выросла .

Новости Беларуси. Нечестная конкуренция – одна из причин завышения стоимости товаров. Таковы первые результаты народного мониторинга цен, который провели сотрудники Федерации профсоюзов Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Михаил Орда, председатель Федерации профсоюзов Беларуси:

Самый главный вопрос – не допустить необоснованности поднятия цент. И второй вопрос, очень важный, чтобы была адекватность роста цен и роста заработной платы. Потому что это влияет на благосостояние людей, насколько человек может купить продукты.

А он должен иметь возможность купить тот набор продуктов, который ему необходим для жизни.

Мониторинг также показал, что цены несколько отличаются в зависимости от региона. На увеличение стоимости товара может повлиять и, к примеру, если его продают как новинку. Во всех тонкостях продаж представители Федерации профсоюзов будут разбираться совместно с Министерством антимонопольного регулирования и торговли. Напоминаем, что предложение о народном мониторинге цен поддержал Президент Беларуси.