В Беларуси не изменят ограничения в объёме розничного товарооборота продтоваров для торговых сетей

Новости Беларуси. При этом должен соблюдаться баланс интересов и продавцов, и потребителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Об этом сообщили 13 июня в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли. Там прошло заседание экспертного совета. На встрече обсуждали предложение о снятии или изменении барьера в 20 %. Норма предусмотрена Законом «О госрегулировании торговли и общественного питания». Документ действует 4 года (только «Евроопт» не вписывается в его рамки по представительству в 56 районах страны).

Артур Карпович, первый заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли Беларуси:

Министерство антимонопольного регулирования и торговли полагает, что в случае, если субъект занимает долю свыше 20 %, то существуют риски увеличения цен на потребительском рынке. Существуют риски по возможному нарушению прав потребителей в случае, если торговая сеть прекратит свою деятельность. У министерства здесь баланс интересов. С одной стороны, это развитие розничной торговой сети. Мы за то, чтобы они развивались. С другой стороны, мы стоим на защите интересов прав потребителей.

Андрей Зубков, генеральный директор торговой компании:

20 % барьер затрагивает сегодня интересы населения малых городов (до 50 тысяч населения) и деревень. Это около 40 % населения страны. 3 миллиона 700 человек проживает на этой территории. И они сегодня проживают там без современного формата, без сетевой торговли. У нас стоит на пути 20 % барьер. Ни одна сфера экономики не регулируется подобным образом.