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Правительство поставило задачу разработать Программу развития конкуренции в Беларуси

14 февраля 2018 10:25
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Новости Беларуси. Программа развития конкуренции в Беларуси должна быть разработана в 2018 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Такую задачу правительство ставит перед главным торговым ведомством страны в ходе итоговой коллегии Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь.

Правительство поставило задачу разработать Программу развития конкуренции в Беларуси-1

Сотрудникам МАРТ предстоит проанализировать законодательные нормы, ограничивающие развитие конкуренции и разработать дорожные карты по ее развитию для каждой конкретной отрасли.

Правительство поставило задачу разработать Программу развития конкуренции в Беларуси-4


Владимир Колтович, министр антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь:
В 2018 году был принят закон «О противодействии монополистической деятельности и развитию конкуренции». Это базовый закон для нашего министерства. Впервые вводятся такие институты мягкого права, как предупреждение и предостережение. Это будет способствовать и развитию культуры антимонопольных практик, а с другой стороны не будет жестко влиять на деятельность предприятий.

Правительство поставило задачу разработать Программу развития конкуренции в Беларуси-6


В 2017 году в министерство поступило 314 обращений о нарушении антимонопольного законодательства. Чаще нарушения выявляют в сфере транспортных перевозок, использования товарных знаков и оказании жилищно-коммунальных услуг.

# Экономика # Фотофакт # Владимир Колтович # Министерство торговли

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