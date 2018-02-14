Правительство поставило задачу разработать Программу развития конкуренции в Беларуси

Новости Беларуси. Программа развития конкуренции в Беларуси должна быть разработана в 2018 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Такую задачу правительство ставит перед главным торговым ведомством страны в ходе итоговой коллегии Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь.

Сотрудникам МАРТ предстоит проанализировать законодательные нормы, ограничивающие развитие конкуренции и разработать дорожные карты по ее развитию для каждой конкретной отрасли.



Владимир Колтович, министр антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь:

В 2018 году был принят закон «О противодействии монополистической деятельности и развитию конкуренции». Это базовый закон для нашего министерства. Впервые вводятся такие институты мягкого права, как предупреждение и предостережение. Это будет способствовать и развитию культуры антимонопольных практик, а с другой стороны не будет жестко влиять на деятельность предприятий.