В МАРТ обсудили, как повысить эффективность продаж белорусских товаров

Как повысить эффективность продаж белорусских товаров – обсудили в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли. Участие в семинаре приняли около сотни представителей ритейла и производителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Говорили о нюансах работы. Например, с домашним текстилем. На повестке также взаимодействие магазинов формата «у дома» с производителями ряда продовольственных товаров, в числе которых кондитерские изделия.

Нина Емельянова, заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли Беларуси:

Прописана норма о достижении определенной доли товаров отечественного производства по итогам 2025 года и дальнейшее ее увеличение на 1 % до 2030 года. Производителей мы побуждаем данным соглашением быть представленными не менее чем на двух интернет-площадках и не менее чем в пяти интернет-магазинах.

Чтобы предоставить жителям малонаселенных и отдаленных деревень доступ к большему объему товаров белорусских производителей, МАРТ предлагает представителям бизнеса открыть пункты выдачи заказов в таких населенных пунктах с использованием, в том числе инфраструктуры «Белкоопсоюза» и «Белпочты». К слову, в интернет-магазинах оригинальная продукция уже отмечена знаком «сделано в Беларуси». Это подтверждает ее высокое качество.