«Принято постановление правительства». Из Беларуси запретили вывозить гречку и муку

Новости Беларуси. Продовольственная безопасность страны находится на контроле Президента. В Беларуси начинается страда, и качество уборки зерновых, рапса и кукурузы должно быть образцовым. Планете грозит голод, и обеспечить продуктами питания внутренний рынок – задача № 1. Полные закрома – уверенность в завтрашнем дне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сдержать рост цен на продовольствие, при этом активно помочь отрасли – вот ключевая задача для правительства. Накануне ведомство и Комитет госконтроля утвердили соответствующую программу. Стратегический план предусматривает ряд мер. К примеру, параллельный импорт и совершенствование системы стабфондов. А это не что иное, как продовольственная безопасность нашей страны.

Евгений Белов, начальник управления Министерства антимонопольного регулирования и торговли Беларуси:

Принято постановление правительства, в соответствии с которым продлевается запрет на вывоз за пределы Республики Беларусь муки и гречки. Данная мера принята в целях соблюдения продовольственной безопасности страны и будет действовать в течение трех месяцев. Данная мера введена в рамках продолжения ранее действовавшей. Дело в том, что она закончила свое действие две недели назад, и по техническим причинам проводилась работа по действию данной меры. Безусловно, данных товаров на полках магазинов достаточно, но правительством проводится работа, чтобы их наличие на полке было обеспечено.

Беларусь, пока действую западные санкции, на деле доказала, что способна сама себя прокормить.

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