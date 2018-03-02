Никакого роста быть не должно: Александр Лукашенко поручил разобраться с причинами роста цен на молочную продукцию

Новости Беларуси. Никакого роста цен на молочную продукцию в Беларуси быть не должно. С этими фактами Александр Лукашенко поручил разобраться, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Человек приходит в магазин. На 12 % выросли цены на сливки и прочее, прочее. А если бы не было еще административного контроля, то, смею вас уверить, вы уже давно перехлестнули бы Российскую Федерацию.

Владимир Колтович, министр антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь:

Цена складывается не только из торговой надбавки. Александр Лукашенко:

Почему пообещав Президенту при назначении, что вы железно, как вы сказали, возьметесь за эти цены, вы отмониторите вместе с Комитетом госконтроля и наведете порядок в ценообразовании. Я вам даже больше дал прав. Я вам дал полномочия, которых не имеют ни один антимонопольный комитет и Министерство торговли в мире. Почему вы не воспользовались этим правом и не утихомирили подобных в стране, которые сегодня взвинчивают цены?