Новости экономики за 03.08.2018

Новости Беларуси. Какая площадь жилья будет построена в 2018 году с привлечением льготного кредитования, сколько мороженого покупают минчане в жаркий летний день и почем на рынке кукуруза? Ответы в программе Новости «24 часа» на СТВ.

3 августа вступил в силу новый антимонопольный закон, призванный не только пресекать злоупотребления крупного бизнеса, но и способствовать развитию конкуренции. Документ определяет методику, по которой будут выявляться необоснованные отклонения в ценах монополистов. Появились правовые нормы для пресечения диктата крупных игроков на рынке страны. Значительно расширился инструментарий Министерства антимонопольного регулирования. Среди прочего появилось уточненное определение недобросовестной конкуренции: в частности, теперь запрещено копировать чужой стиль.