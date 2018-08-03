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Новости экономики за 03.08.2018

03 августа 2018 17:58
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Новости Беларуси. Какая площадь жилья будет построена в 2018 году с привлечением льготного кредитования, сколько мороженого покупают минчане в жаркий летний день и почем на рынке кукуруза? Ответы в программе Новости «24 часа» на СТВ.

3 августа вступил в силу новый антимонопольный закон, призванный не только пресекать злоупотребления крупного бизнеса, но и способствовать развитию конкуренции. Документ определяет методику, по которой будут выявляться необоснованные отклонения в ценах монополистов. Появились правовые нормы для пресечения диктата крупных игроков на рынке страны. Значительно расширился инструментарий Министерства антимонопольного регулирования. Среди прочего появилось уточненное определение недобросовестной конкуренции: в частности, теперь запрещено копировать чужой стиль.

Новости экономики за 03.08.2018-1

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# Министерство торговли # Экономика # Фотофакт

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