МАРТ: готовится новый проект документа, который усовершенствует справедливое ценообразование

Что будет с ценами в 2025 году? Рассказали в Министерстве торговли и антимонопольного регулирования. На фоне дорожающей жизни в соседних странах, задача ведомства не допустить необоснованного роста стоимости товаров и услуг. Усовершенствовать формулу справедливого ценообразования призван новый проект документа, который готовится в правительстве по поручению Президента. Ожидается, что в ближайшее время предложения представят на рассмотрение главы государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом доложили на коллегии МАРТ.

Ценообразование в Беларуси регулируется 713-м постановлением Совмина. Документ стал одним из факторов стабильной ценовой ситуации. В 2024-м в Беларуси удалось сдержать рост инфляции – индекс потребительских цен сложился на уровне 5,5 %. Это ниже прогнозного показателя.

Наталья Василевская, заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли Беларуси:

Январь складывается неплохо. Тоже в рамках прогноза, в рамках установленных параметров. Я надеюсь, что все у нас совместными усилиями получится.

Министерство регулярно проводит анализ и оценку соблюдения антимонопольного законодательства. В 2024 году сотрудники ведомства успешно расследовали несколько крупных дел. Одно из нашумевших связано с рынком пассажирских перевозок. Речь об известной кампании по оказанию услуг такси. Анализ показал, что у владельцев бизнеса фактически не было конкурентов. Компания захватила 90 % рынка. Кроме того, в минувшем году пресечена деятельность участников картеля в сфере ветеринарных препаратов, где руководители шести производств просто разделили между собой потребителей. Суд назначил фигурантам многомиллионные штрафы.