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Новости по тегу #Министерство энергетики Республики Беларусь

Лукашенко: сотрудники Минэнерго разрабатывают энергетическую стратегию страны на десятилетия вперед
24 сентября 2026 07:53

Лукашенко: сотрудники Минэнерго разрабатывают энергетическую стратегию страны на десятилетия вперед

Чего достигли в энергетической отрасли Беларуси за 25 лет? Итоги масштабной модернизации
03 сентября 2026 16:54

Чего достигли в энергетической отрасли Беларуси за 25 лет? Итоги масштабной модернизации

Энергетики Беларуси продолжают восстановление электроснабжения после непогоды
23 августа 2026 07:36

Энергетики Беларуси продолжают восстановление электроснабжения после непогоды

К 2030 году в Беларуси планируют увеличить число электромобилей до 300 тысяч
22 августа 2026 16:54

К 2030 году в Беларуси планируют увеличить число электромобилей до 300 тысяч

Мороз: Беларусь реализует новый этап трансформации энергетики
19 июня 2026 07:49

Мороз: Беларусь реализует новый этап трансформации энергетики

В Министерстве энергетики подвели итоги работы отрасли
20 февраля 2026 16:53

В Министерстве энергетики подвели итоги работы отрасли

Гродненские энергетики создают уникальную систему диагностики сетей. Как программисты обучают ИИ?
18 февраля 2026 16:55

Гродненские энергетики создают уникальную систему диагностики сетей. Как программисты обучают ИИ?

Более 200 населённых пунктов Беларуси оставались без электричества из-за непогоды
28 января 2026 07:54

Более 200 населённых пунктов Беларуси оставались без электричества из-за непогоды

Как устраняли последствия повреждения на тепломагистрали в Минске? Вся правда о работе аварийных бригад
25 января 2026 18:45

Как устраняли последствия повреждения на тепломагистрали в Минске? Вся правда о работе аварийных бригад

Минэнерго: теплоснабжение Минска полностью восстановлено
21 января 2026 13:40

Минэнерго: теплоснабжение Минска полностью восстановлено

Минэнерго: повреждённый участок теплотрассы в Минске демонтируют
20 января 2026 10:49

Минэнерго: повреждённый участок теплотрассы в Минске демонтируют

Минэнерго: в Беларуси в 2025-м построено и модернизировано около 3,5 тыс. км линий электропередачи
16 января 2026 06:30

Минэнерго: в Беларуси в 2025-м построено и модернизировано около 3,5 тыс. км линий электропередачи