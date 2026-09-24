Министерство энергетики Беларуси отмечает 25-летие образования. Коллектив и ветеранов ведомства поздравил Президент Александр Лукашенко.
В начале 2000-х электричество закупалось за рубежом, а теплосети теряли каждую пятую гигакалорию. Сегодня же Беларусь сама экспортирует энергию, а уровень газификации стал одним из самых высоких на постсоветском пространстве.
Энергетики работают в круглосуточном режиме до полного восстановления электроснабжения потребителей. Ситуация находится на постоянном контроле Министерства энергетики.
Параллельно с ростом парка развивается и зарядная инфраструктура. Еще два года назад в стране было чуть больше 1 000 станций, сегодня уже 2 700.
На международной площадке Минск презентует опыт развития атомной энергетики, цифровизации и подготовки кадров, а также предлагает партнерам по ШОС объединить усилия для технологического рывка.
Энергетическая отрасль демонстрирует высокую эффективность: потери тепловой энергии при транспортировке минимальны, а количество отключений в сети значительно уменьшилось.
На каждом узле могут быть десятки видов дефектов – искусственный интеллект должен знать каждый, чтобы в последствии из множества фотографий выбрать снимки с зонами повышенного внимания.
Работы ведутся в круглосуточном режиме.
Рассуждая в соцсетях о трудностях бытия при свечах или укутавшись в плед, задумайтесь, что кто-то прямо сейчас, совершенно в иных условиях, возвращает вам комфорт.
В результате оперативных действий организаций ведомства совместно с экстренными и городскими службами завершены работы на поврежденной тепломагистрали.
С момента его выявления в устранении нарушений было задействовано более 170 человек.
Модернизированы также трансформаторные подстанции, внедрены современные технологии управления энергопотоками. Это позволит снизить риски аварийных отключений и поддержать развитие промышленности, сельского хозяйства и социальной сферы.
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