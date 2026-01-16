Минэнерго: в Беларуси в 2025-м построено и модернизировано около 3,5 тыс. км линий электропередачи

Повысить надежность энергосистемы! В Беларуси за 2025 год построено и модернизировано около 3,5 тысяч километров линий электропередачи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Итоги подвели в Министерстве энергетики. Масштабные работы шли по всей стране – от новых объектов до реконструкции старых сетей. Ориентир – обеспечить потребителей качественным электроснабжением.
Модернизированы также трансформаторные подстанции, внедрены современные технологии управления энергопотоками. Это позволит снизить риски аварийных отключений и поддержать развитие промышленности, сельского хозяйства и социальной сферы. Энергетики отмечают: стабильное электроснабжение – залог экономической безопасности и качества жизни людей. Впереди новые проекты по обновлению сетей и внедрению «умных» технологий. Наряду с электрификацией жилфонда проводится его газификация. В стране введено в эксплуатацию свыше 860 километров газопроводов различных категорий.