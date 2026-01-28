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Более 200 населённых пунктов Беларуси оставались без электричества из-за непогоды

28 января 2026 07:54
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Более 200 населенных пунктов Беларуси оставались без электричества за сутки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Из-за непогоды – налипания снега и обледенения – больше всего отключений зафиксировано в Гродненской, Гомельской и Минской областях.

Более 200 населённых пунктов Беларуси оставались без электричества из-за непогоды-2

Для оперативного устранения технологических нарушений, работы ведутся в круглосуточном режиме, также осуществляется непрерывный мониторинг ситуации. В стране сохраняется оранжевый уровень опасности из-за циклона «Леони», который принес гололед и ледяной дождь.

Более 200 населённых пунктов Беларуси оставались без электричества из-за непогоды-4

Денис Мороз, министр энергетики Беларуси:
На электротехническое оборудование, на деревья, которые находятся вокруг линий электропередач, падает мокрый дождь, он мгновенно замерзает, за счет чего увеличивается масса самих деревьев и электротехнического оборудования, что потенциально может приводить к повреждениям этого оборудования.

К сожалению, способов полностью защититься от этого на настоящий момент нет. И энергосистема работает на упреждение. Даны поручения всем службам перейти в усиленный режим работы. Подготовлено более 670 аварийно-восстановительных бригад для того, чтобы реагировать на возможные отключения. 

Более 200 населённых пунктов Беларуси оставались без электричества из-за непогоды-6

Сейчас в восстановлении электроснабжения в пострадавших от непогоды населенных пунктах задействовано около 20 аварийных бригад. В общей сложности это около шестидесяти человек и 20 единиц техники. 

Последствия «Леони» – число обращений в трамвпункты возросло в 4 раза в Гродно.

# Министерство энергетики Республики Беларусь # Денис Мороз # Погода в Беларуси

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