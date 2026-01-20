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Минэнерго: повреждённый участок теплотрассы в Минске демонтируют

20 января 2026 10:49
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Энергетики демонтируют поврежденный участок теплотрассы в Минске. С момента его выявления в устранении нарушений было задействовано более 170 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В течение всего дня энергетиками проводилось восстановление режима работы – Денис Мороз об аварии на ТЭЦ

Минэнерго: повреждённый участок теплотрассы в Минске демонтируют-2

Аварийные бригады ведут восстановительные работы в круглосуточном режиме. Погода, конечно, не самая комфортная: ночью температура воздуха опускалась до -19 градусов, а ряд технологических операций выполнялся бригадами практически вручную. В Минэнерго подчеркивают, что принимаются необходимые меры для скорейшего завершения работ и восстановления нормального режима теплоснабжения всех без исключения потребителей.

# Министерство энергетики Республики Беларусь # ТЭЦ в Беларуси

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