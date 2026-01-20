Минэнерго: повреждённый участок теплотрассы в Минске демонтируют

Энергетики демонтируют поврежденный участок теплотрассы в Минске. С момента его выявления в устранении нарушений было задействовано более 170 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В течение всего дня энергетиками проводилось восстановление режима работы – Денис Мороз об аварии на ТЭЦ