Минэнерго: повреждённый участок теплотрассы в Минске демонтируют

Энергетики демонтируют поврежденный участок теплотрассы в Минске. С момента его выявления в устранении нарушений было задействовано более 170 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В течение всего дня энергетиками проводилось восстановление режима работы – Денис Мороз об аварии на ТЭЦ
Аварийные бригады ведут восстановительные работы в круглосуточном режиме. Погода, конечно, не самая комфортная: ночью температура воздуха опускалась до -19 градусов, а ряд технологических операций выполнялся бригадами практически вручную. В Минэнерго подчеркивают, что принимаются необходимые меры для скорейшего завершения работ и восстановления нормального режима теплоснабжения всех без исключения потребителей.