Повышение энергетической самостоятельности! Как планируют развивать одну из главных задач будущей пятилетки

Повышение энергетической самостоятельности и реконструкция электрических сетей – главные задачи на пятилетку для отрасли. Они отражены в программе социально-экономического развития нашей страны, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, будут проводиться работы по снижению износа электросетей. Планируется постройка новых и масштабная реконструкция существующих котельных на местных видах топлива. Для каждого региона определена собственная энергетическая политика исходя из наличия тех или иных ресурсов.

Константин Аношенко, заместитель министра энергетики Беларуси:

В рамках согласования с местными органами мы определяем, как наиболее эффективно донести энергоресурс до потребителей. И, конечно, в какой-то, например, области развитие будет дано в большей степени электроснабжению, отоплению, горячему водоснабжению. Это в том числе, например, наиболее пострадавший регион от Чернобыльской АЭС – Гомельская область. И там есть определенные ограничения на использование именно сжигания органического топлива.

Ожидается, что по итогам пятилетки в стране вслед за ростом ВВП увеличится и энергопотребление. Таким образом, будет превышен максимальный исторический показатель, установленный по итогам 2024 года – 43 миллиарда киловатт-часов.