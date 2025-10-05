Мороз: за последние 5 лет объём реконструкций электросетевой инфраструктуры увеличился в 2 раза

Уже точно решено: расширению белорусской атомной сферы быть. Варианта два: либо плюс блок в Островце, либо еще два на другой площадке. Процесс запущен двумя президентами, подхвачен совминами. Зачем нам это нужно глобально, вроде как понимаем. Но какой вариант лучше, рассказали в программе «Суровый взгляд» на СТВ.

Денис Мороз, министр энергетики Беларуси:

Отдельно важной задачей для Министерства энергетики, для энергоснабжающих организаций является как раз таки приведение энергетической инфраструктуры в соответствии с текущими требованиями. Суть какая? Дело в том, что сама энергетическая инфраструктура была построена в достаточно давние времена, когда не рассматривалась электрическая энергия как источник теплоснабжения для населения. Соответственно, и проектирование энергетической инфраструктуры велось без учета необходимости ее применения на эти нужды.

Сегодня мы работаем над тем, чтобы в энергетической инфраструктуре провести необходимые объемы реконструкций. За последние 5 лет объем реконструкции электросетевой инфраструктуры увеличился в два раза. На этот год наша задача заключается в том, чтобы выполнить реконструкцию в объеме 3 450 километров электрических сетей.

Именно эта реконструкция позволяет нам наращивать степень удовлетворения запросов населения на использование электрической энергии. Больше 140 тысяч домовладений, которые используют электрическую энергию. Сегодня общий процент составляет порядка 94 % заявок, которые поступают в энергоснабжающие организации на использование электрической энергии. Мы сегодня удовлетворяем 94 %. Это много, но это не 100 %.

Наша задача – приблизиться к цифре в 100 %. Когда человек хочет использовать электрическую энергию, мы стараемся сделать так, чтобы выполнить необходимую реконструкцию и его заявку удовлетворить.