Белорусы получат доступ к услугам энергосистемы с мобильного телефона

Перевести в цифровое пространство ресурсы и услуги: Министерство энергетики планирует запуск единой информационной платформы для потребителей. Площадка должна начать работу уже к концу 2026 года, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Платформа поможет сократить временные затраты граждан, предоставляя услуги на дому. К примеру, подача заявок на подключение к газо- или энергоснабжения станет доступной с телефона. Государство при этом получит более прозрачную картину бизнес-процессов. В работе сервиса задействуют искусственный интеллект. Это поможет анализировать обращения граждан и выявлять наиболее актуальные темы.

Артем Медведок, начальник управления стратегического развития и внешнего инвестиционного сотрудничества Министерства энергетики Беларуси:

Важной особенностью этого программного продукта будет аккумулирование отказов в выдаче технических условий. То есть, если гражданину отказано в подключении ввиду отсутствия резерва мощности, он будет поставлен в резерв. Будет проводиться анализ, приниматься первоочередные меры по реконструкции и модернизации электрических сетей. И решением, которое мы приняли, после реконструкции необходимой воздушной линии электропередач потребитель будет уведомляться о том, что на сегодняшний день у него есть возможность подключиться.

В Минэнерго намерены внедрить искусственный интеллект и в управление беспилотниками. Такие дроны смогут выявлять и оценивать повреждения на линиях электропередачи. Проект – на этапе пилотных испытаний.