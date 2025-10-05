Как следят за безопасностью на белорусской АЭС – показываем изнутри

Отправиться на АЭС, конечно, можно было бы эффектно на электромобиле. Но по трассе все еще надежнее на бензине. Станций пока меньше, чем запросов на них, рассказали в программе «Суровый взгляд» на СТВ.

Сергей Бобович, генеральный директор РУП «Белорусская атомная станция»:

Это не сердце, это мозг станции – центральный пульт управления. Здесь у нас находится основное наше информационное табло, где мы видим полностью информацию по перетокам электроэнергии. То есть это как и выдача мощности, так и потребление здесь. Здесь находятся нагрузки по обоим блокам, отсюда еще общее управление первым и вторым блоком и общестанционными системами, то есть начальник смены станций. Алена Сырова, политический обозреватель:

Здесь очень большое количество цифр, зеленые и желтые цвета самые популярные. Это значит, что все функционирует?

– Да, главное, чтобы все было зеленым. Основные параметры, которые мы видим, это нагрузка на блоках. Здесь, которые на данный момент: 1143, 1148, 1149, 1150 на втором блоке. То есть оба блока работают на номинальной нагрузке.

– Смотрите, мы с вами здесь видим три человека. Этого достаточно, чтобы следить за таким количеством показателей?

– Да, конечно, достаточно. Весь персонал, который здесь находится, это все в рамках проектных решений. То есть те мониторы, которые находятся здесь, это все рассчитано. То есть здесь нет ни одной лишней вещи.

Алена Сырова:

Здесь контролируют пожарную безопасность?

– Нет. Есть у нас на блочном щите, на каждом. И вот здесь, в общестанционном, все вещи, которые здесь показывают, они связаны у нас с нашим патчем, с нашими подразделениями МЧС, которые тоже прекрасно эту всю информацию видят.

– Если что, все будут оповещены одномоментно?

– Конечно, конечно. Реакция будет мгновенная. По всем каким-то изменениям, каким-то проблемам.

Сергей Бобович:

Градирня 167 метров.

– Я вообще так близко первый раз вижу, если честно.

– Красиво, да?

– Очень красиво.

– На любых станциях это самые большие теплообменные аппараты. Здесь происходит охлаждение третьего контура. И когда оборудование находится в работе, безусловно, мы видим, что насыщенный воздух вместе с парами уносится. Само теплообменное оборудование находится на этом уровне, а внутри практически полая, там ничего внутри нет. И вот воздух, который заходит с этой стороны, со всех сторон, мимо колонн, проходит через оросители. Водичка у нас, которая идет со второго контура, здесь после конденсаторов заходит и охлаждается за счет того, что они находятся в контакте, то есть на поверхности. И лишнее выносится. То есть целый бассейн. Если мы подойдем, то увидим, что это целая чаша внизу у нас. Она вся наполнена водой.

– А туда можно прям подходить? Это безопасно?

– Давайте подойдем.

– Это вода не заразная?

– Нет, это обыкновенная техническая вода.

– Сколько вообще литров проворачивается?

– 150 тысяч метров кубических в час.