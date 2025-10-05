Как следят за безопасностью на белорусской АЭС – показываем изнутри

Отправиться на АЭС, конечно, можно было бы эффектно на электромобиле. Но по трассе все еще надежнее на бензине. Станций пока меньше, чем запросов на них, рассказали в программе «Суровый взгляд» на СТВ.
Отправиться на АЭС, конечно, можно было бы эффектно на электромобиле. Но по трассе все еще надежнее на бензине. Станций пока меньше, чем запросов на них, рассказали в программе «Суровый взгляд» на СТВ.
Сергей Бобович, генеральный директор РУП «Белорусская атомная станция»:
Это не сердце, это мозг станции – центральный пульт управления. Здесь у нас находится основное наше информационное табло, где мы видим полностью информацию по перетокам электроэнергии. То есть это как и выдача мощности, так и потребление здесь. Здесь находятся нагрузки по обоим блокам, отсюда еще общее управление первым и вторым блоком и общестанционными системами, то есть начальник смены станций.
Алена Сырова, политический обозреватель:
Здесь очень большое количество цифр, зеленые и желтые цвета самые популярные. Это значит, что все функционирует?
– Да, главное, чтобы все было зеленым. Основные параметры, которые мы видим, это нагрузка на блоках. Здесь, которые на данный момент: 1143, 1148, 1149, 1150 на втором блоке. То есть оба блока работают на номинальной нагрузке.
– Смотрите, мы с вами здесь видим три человека. Этого достаточно, чтобы следить за таким количеством показателей?
– Да, конечно, достаточно. Весь персонал, который здесь находится, это все в рамках проектных решений. То есть те мониторы, которые находятся здесь, это все рассчитано. То есть здесь нет ни одной лишней вещи.
Алена Сырова:
Здесь контролируют пожарную безопасность?
– Нет. Есть у нас на блочном щите, на каждом. И вот здесь, в общестанционном, все вещи, которые здесь показывают, они связаны у нас с нашим патчем, с нашими подразделениями МЧС, которые тоже прекрасно эту всю информацию видят.
– Если что, все будут оповещены одномоментно?
– Конечно, конечно. Реакция будет мгновенная. По всем каким-то изменениям, каким-то проблемам.
Сергей Бобович:
Градирня 167 метров.
– Я вообще так близко первый раз вижу, если честно.
– Красиво, да?
– Очень красиво.
– На любых станциях это самые большие теплообменные аппараты. Здесь происходит охлаждение третьего контура. И когда оборудование находится в работе, безусловно, мы видим, что насыщенный воздух вместе с парами уносится. Само теплообменное оборудование находится на этом уровне, а внутри практически полая, там ничего внутри нет.
И вот воздух, который заходит с этой стороны, со всех сторон, мимо колонн, проходит через оросители. Водичка у нас, которая идет со второго контура, здесь после конденсаторов заходит и охлаждается за счет того, что они находятся в контакте, то есть на поверхности. И лишнее выносится. То есть целый бассейн. Если мы подойдем, то увидим, что это целая чаша внизу у нас. Она вся наполнена водой.
– А туда можно прям подходить? Это безопасно?
– Давайте подойдем.
– Это вода не заразная?
– Нет, это обыкновенная техническая вода.
– Сколько вообще литров проворачивается?
– 150 тысяч метров кубических в час.
Алена Сырова:
А бывает такое, когда мы можем вообще увидеть, чтобы этого водопада, испарений не было. Когда такое случается?
Сергей Бобович:
Когда мы уходим в ППР, наши плановые предупредительной ремонты, когда система останавливается, для осмотра градирни, то есть вся эта чаша становится порожней, и мы даже можем ходить по дну. Можем подняться, можем зайти внутрь, вниз спуститься и посмотреть по состоянию. Любое оборудование, любая строительная конструкция постоянно проходит тот или иной вид обслуживания.
Это может быть техническое обслуживание, может быть средний ремонт, капитальный ремонт, но все системы расписаны по временам, где и когда они должны быть осмотрены. Для того чтобы убедиться в их исправности при наличии каких-то дефектов, устранить эти дефекты и спокойно работать дальше. Никто на станции даже и не думает о том, что приоритетом является выработка электроэнергии. Приоритет – безопасная ее выработка. Это очень важно.