Гродненские энергетики создают уникальную систему диагностики сетей. Как программисты обучают ИИ?

Искусственный интеллект поможет ускорить диагностику ЛЭП. Айтишники «Гродноэнерго» разрабатывают автоматизированную систему поиска повреждений линий электропередачи с использованием дронов и нейросетей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Компьютерный разум сможет без участия человека анализировать изображения с беспилотников и отбирать те, где есть подозрение на дефект различных узлов. Займет это считаные секунды. Энергетики смогут оперативно приступить к ремонту, что особенно актуально в период разгула стихий, когда сотни людей остаются без электроснабжения. Тогда скорость действительно решает. Как обучают нейросети, посмотрела Галина Буро.

Это кадры устранения последствий мощного урагана в Гомельской области в июле 2024 года. Тогда на помощь выезжали и гродненские энергетики – с помощью дронов вели поиск поврежденных участков линий электропередачи. Задача была максимально оперативно вернуть людям электроснабжение. По части скорости в аварийных ситуациях крылатая диагностика энергосистем за 9 лет доказала эффективность. Теперь айтишники из Гродно предложили добавить ей еще больше форсажа – включить в процесс искусственный интеллект.

Анатолий Картавцев, первый заместитель директора – главный инженер филиала «Предприятие средств диспетчерского и технологического управления» предприятия «Гродноэнерго»:

Было создано подразделение, сектор беспилотных летательных аппаратов, разрабатываем собственное программное обеспечение, которое позволит с использованием нейросетей проводить анализ отснятой информации, определять и классифицировать дефекты. Целая команда программистов «Гродноэнерго» работает над амбициозным проектом – автоматизированной системой поиска повреждений линий электропередачи с использованием дронов и нейросетей. Новый продукт поможет быстрее обнаруживать дефекты ЛЭП. Анализ снимков с беспилотников – за считаные секунды.

Сергей Лонский, начальник управления цифровизации филиала «Предприятие средств диспетчерского и технологического управления» предприятия «Гродноэнерго»:

До этого полученные фото- и видеоматериалы с беспилотных летательных аппаратов приходилось обрабатывать вручную операторам. Внедрение автоматизированной системы с элементами нейросетей позволит нам автоматизировать обработку этой информации, что значительно сократит время на поиск самих повреждений.