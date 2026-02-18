Гродненские энергетики создают уникальную систему диагностики сетей. Как программисты обучают ИИ?
Искусственный интеллект поможет ускорить диагностику ЛЭП. Айтишники «Гродноэнерго» разрабатывают автоматизированную систему поиска повреждений линий электропередачи с использованием дронов и нейросетей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Компьютерный разум сможет без участия человека анализировать изображения с беспилотников и отбирать те, где есть подозрение на дефект различных узлов. Займет это считаные секунды. Энергетики смогут оперативно приступить к ремонту, что особенно актуально в период разгула стихий, когда сотни людей остаются без электроснабжения. Тогда скорость действительно решает.
Как обучают нейросети, посмотрела Галина Буро.
Это кадры устранения последствий мощного урагана в Гомельской области в июле 2024 года. Тогда на помощь выезжали и гродненские энергетики – с помощью дронов вели поиск поврежденных участков линий электропередачи. Задача была максимально оперативно вернуть людям электроснабжение.
По части скорости в аварийных ситуациях крылатая диагностика энергосистем за 9 лет доказала эффективность. Теперь айтишники из Гродно предложили добавить ей еще больше форсажа – включить в процесс искусственный интеллект.
Анатолий Картавцев, первый заместитель директора – главный инженер филиала «Предприятие средств диспетчерского и технологического управления» предприятия «Гродноэнерго»:
Было создано подразделение, сектор беспилотных летательных аппаратов, разрабатываем собственное программное обеспечение, которое позволит с использованием нейросетей проводить анализ отснятой информации, определять и классифицировать дефекты.
Целая команда программистов «Гродноэнерго» работает над амбициозным проектом – автоматизированной системой поиска повреждений линий электропередачи с использованием дронов и нейросетей. Новый продукт поможет быстрее обнаруживать дефекты ЛЭП. Анализ снимков с беспилотников – за считаные секунды.
Сергей Лонский, начальник управления цифровизации филиала «Предприятие средств диспетчерского и технологического управления» предприятия «Гродноэнерго»:
До этого полученные фото- и видеоматериалы с беспилотных летательных аппаратов приходилось обрабатывать вручную операторам. Внедрение автоматизированной системы с элементами нейросетей позволит нам автоматизировать обработку этой информации, что значительно сократит время на поиск самих повреждений.
Сейчас идет сбор фото- и видеоматериалов с дронов. Параллельно программисты занимаются обучением нейросети – дело не одного месяца. На каждом узле могут быть десятки видов дефектов – искусственный интеллект должен знать каждый, чтобы впоследствии из множества фотографий выбрать снимки с зонами повышенного внимания.
Когда базы данных будут готовы, а нейросеть научится самостоятельно определять дефекты на фото, начнется этап эксплуатации программного продукта в тестовом режиме.
Подробности в видео.