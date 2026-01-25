Как устраняли последствия повреждения на тепломагистрали в Минске? Вся правда о работе аварийных бригад

А вы, критикуя в эти дни тех, кто в авральном режиме обеспечивает наш комфорт, задумывались о том, как и какой ценой это происходит? Авторский проект Алены Сыровой «Суровый взгляд» на СТВ.

Пока энергетики обновляли исторический рекорд по пиковой нагрузке в период морозов, жители из пяти районов Минска отогревались в нормализовавшейся комнатной температуре и избавлялись от поставарийного синдрома. В начале недели в столице произошла крупная авария на теплотрассе. В 3 тысячах домов у батарей началась угроза. Так вот, пока бытовой водоворот врывался в белорусскую общественную повестку, этот семейный подряд продолжал двигаться в рабочем ритме. – Одно повреждение может дня два устраняться. Например, одна бригада приедет, раскопает, вторая приедет, уже устраняет на следующий день. В аварийной бригаде все родственники, два брата и сын одного из них. На всех стаж в энергетике больше 35 лет. И именно они первыми оказались в паровом смоге большого ЧП.

Александр Лакеенов, слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей аварийно-восстановительной службы филиала «Минские тепловые сети» РУП «Минэнерго»:

Помимо того, что вода сама шла, так еще и топила снег, из-за этого все размокло, и техника просто много не смогла доехать. Пришлось нескольким бригадам копать вручную. Иногда можно приехать на маленький диаметр и замучаться так, и вручную откапывать через тяжелый грунт, через все остальное, а иногда приехать на большой, и все пойдет как по маслу. Спустя три дня этот аварийный вопрос был полностью закрыт. Ежедневно бригады скорой энергетической помощи включают свои желтые маячки и выезжают туда, где тонко. И необходимо решить проблемы быстро, чтобы потребители не заметили ухудшение качества коммунальных услуг.

– Диаметр повреждения трубопровода 159. Выдвигайтесь в полном составе со сварщиком. Здесь задача вполне рядовая. Прорыв теплотрассы. Аварийный грузовик едва подбирается к эпицентру. Из подземелья сочится пар. Влажность минус 11 выжигает так, что в считаные минуты промерзаешь. Но эти суровые ребята привычные. Дмитрий Лакеенов, слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей аварийно-восстановительной службы филиала «Минские тепловые сети» РУП «Минэнерго»:

Мерзнем, не мерзнем. Работать-то надо. Кому-то тепло надо держать. Уже привыкли к этой работе. Сверху холодно, снизу тепло. А ведь действительно, кто задумывался, что за строчками коммунального расчетника стоят вот эти самые люди? И их иногда самоотверженный труд. Без отсрочек на завтра или ссылок на ненастье. В мороз, снег, циклон и анти. Они выезжают на вызов.

– Термобелье у нас есть, но при производстве переключений нам положено носить его и зимой, и летом. То есть это защищает кожу, тело человека от воздействия электрической дуги. Это обычные перчатки, такие ХБ. Наверх обязательно надеваются еще диэлектрические. Это рабочий кабинет на колесах. Здесь все необходимое для отдыха. В автоинтерьерах замечаемый чайник и микроволновку. И, понятное дело, целый арсенал инструментов. В комплекте есть даже лыжи. Это на случай, если придется добираться, например, к ЛЭП в полях. Электрики из Минского района как-то даже совершили марш-бросок в 400 километров. Направились на подмогу северным коллегам. Верхнедвинск был буквально обесточен, и местные монтеры не справлялись. Когда нет ситуации конец света и все силы не брошены на восстановление электроснабжения, они все равно в пути. Обходят линии электропередачи, подстанции и трансформаторы. Чтобы система смогла выстоять, когда главный враг энергетиков, ветер и снег, пойдет в атаку.

Сергей Скуридин, старший мастер бригады Минского района электрических сетей:

Чему еще можно научить стихия? Готовиться, стараться поддерживать сети в рабочем состоянии и минимизировать риски. Ну, любой человек у нас, по сути, потребитель электроэнергии. Конечно, неприятно, когда в доме, скажем так, нет света. Но, с другой стороны, надо понимать, чтобы не получилось так, что его не будет гораздо дольше, то проще потерпеть здесь 2-3 часа, чем в другой раз сутки. Брестские энергетики в режиме готовности. Занесенный ветром циклон «Уилли» здесь встретили без глобальных отключений, разве что на Полесье. Да и крепкие морозы энергосистема выдерживает стойко. Пока без аварийных выездов. Так, рядовые обходы и диагностика. Плановые технические работы на электросетях проводят, лишь когда погода позволяет. Температурный критерий – до минус 5. Аварийные случаи, конечно, не в счет. Тогда же начинается настоящее расследование и поиск причины. И здесь уже не следят ни за графиком рабочего дня, ни за комфортными условиями.

Василий Мартыненко, электрослесарь по ремонту электрооборудования Кобринских РЭС Брестских электросетей:

Если налипание идет на линию, рвутся провода, падают деревья на линии. Если, например, мороз, замерзают привода электрооборудования. Это интересно, это каждый раз что-то новое. Это каждый раз мы учимся, каждый раз узнаем что-то другое. Их миссия – помогать, потому зажигают энергетики и в других случаях. Из свежего. Трогательная история развернулась как раз в разгар циклона «Улли». Барановичская бригада была переброшена на подкрепление в Гомельскую область. На трассе М5 из-за сильного снегопада образовался затор почти в два километра. Энергетики на своем вездеходе решили объехать пробку по сугробам обочины. Там же они наткнулись на автомобиль, который снесло в кювет. В салоне находилась женщина и маленький ребенок. Решение было очевидным. Авто вытянули, а пассажиров сопроводили до ближайшего безопасного пункта. Спустя время в адрес бригады спасителей пришло благодарственное письмо от семьи.