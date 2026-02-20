В Министерстве энергетики подвели итоги работы отрасли

Беларусь и «Росатом» готовят рамочное соглашение о строительстве третьего энергоблока БелАЭС. Его подписание состоится до конца 2026 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом сообщил министр энергетики Денис Мороз на коллегии ведомства. Там были проанализированы результаты работы энергосистемы, а также растущий вклад в энергобаланс страны мирного атома.
Общее потребление электроэнергии в Беларуси достигло 43 миллиардов киловатт-часов. Причем доля ее использования для отопления и горячего водоснабжения выросла на 40 %. На фоне этого использование природного газа сократилось, что снижает валютную нагрузку на страну.
Энергетическая отрасль демонстрирует высокую эффективность: потери тепловой энергии при транспортировке минимальны, а количество отключений в сети значительно уменьшилось. Также наблюдается рост популярности электромобилей: их количество превысило 51 тысячу, что увеличивает нагрузку на зарядные станции и требует дальнейшего развития соответствующей инфраструктуры.
Денис Мороз, министр энергетики Беларуси
В настоящий момент в стране насчитывается порядка 2 100 зарядных станций, которые обеспечивают это количество электромобилей. Но надо понимать, что этот взрывной рост количества электромобилей приводит к тому, что местами возникают соответствующие перегрузки по зарядным станциям. На уровне главы государства в прошлом году было принято решение о том, чтобы добавить еще одного национального оператора, который тоже будет развивать электрозарядную инфраструктуру.
Правительством поставлена амбициозная задача – кратно увеличить количество электромобилей в стране к 2030 году. Для реализации этой задачи необходимо увеличить количество зарядных станций как минимум на 16 тысяч единиц до 2030 года.
В этой пятилетке увеличится и объем реконструкции электросетей. Согласно планам – в 1,5 раза. Новое развитие получит и отечественная торфяная отрасль.