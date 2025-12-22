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Третий энергоблок БелАЭС включат в энергосистему страны в 2035-2038 годах

22 декабря 2025 13:55
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Третий энергоблок БелАЭС включат в энергосистему страны в 2035-2038 годах. Об этом сообщил министр энергетики Денис Мороз во время посещения атомной электростанции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Третий энергоблок БелАЭС включат в энергосистему страны в 2035-2038 годах-2

Совместно с госкорпорацией «Росатом» создана рабочая группа, идет подготовка документов, которые определят стратегию реализации проекта по строительству третьего энергоблока. Предстоит утвердить условия и параметры нового компонента БелАЭС. Предлагается возвести новый блок, который будет аналогичен действующим – мощностью 1200 мегаватт.

Третий энергоблок БелАЭС включат в энергосистему страны в 2035-2038 годах-4

Денис Мороз, министр энергетики Беларуси:
Что касается сроков, этот вопрос в настоящий момент находится в стадии обсуждения. Мы для себя фиксируем, что белорусская энергосистема готова к интеграции еще одного блока будет в 2035 году. В целом, в рамках дискуссии и обсуждения, мы обсуждаем период введения третьего блока в белорусскую энергосистему в период 2035-2038 годов.

Решение о строительстве третьего энергоблока БелАЭС было принято 14 ноября на совещании у Президента – это вопрос укрепления энергетического суверенитета страны. К тому же, за последние годы в Беларуси фиксируется рост электропотребления, спрос необходимо удовлетворять. 

# АЭС в Беларуси # Денис Мороз # АЭС # Государственная политика в области энергетики # Министерство энергетики Республики Беларусь

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