Минэнерго: теплоснабжение Минска полностью восстановлено

Теплоснабжение Минска полностью восстановлено. Об этом сообщили в Минэнерго. В результате оперативных действий организаций ведомства совместно с экстренными и городскими службами завершены работы на поврежденной тепломагистрали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Специалисты заменили вышедший из строя компенсатор, осуществили контроль качества смонтированного узла и поэтапно заполнили систему теплоносителем. Было задействовано более 200 работников, аварийные бригады трудились в круглосуточном режиме. На данный момент система теплоснабжения функционирует в штатном режиме. Гидравлические и температурные параметры соответствуют установленным нормативам.

Напомним, авария на тепловой магистрали случилась 19 января. Без тепла и горячей воды осталась часть жителей Фрунзенского, Московского, Центрального, Советского и Октябрьского районов столицы.