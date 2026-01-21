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Минэнерго: теплоснабжение Минска полностью восстановлено

21 января 2026 13:40
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Теплоснабжение Минска полностью восстановлено. Об этом сообщили в Минэнерго. В результате оперативных действий организаций ведомства совместно с экстренными и городскими службами завершены работы на поврежденной тепломагистрали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Минэнерго: теплоснабжение Минска полностью восстановлено-2

Специалисты заменили вышедший из строя компенсатор, осуществили контроль качества смонтированного узла и поэтапно заполнили систему теплоносителем. Было задействовано более 200 работников, аварийные бригады трудились в круглосуточном режиме. На данный момент система теплоснабжения функционирует в штатном режиме. Гидравлические и температурные параметры соответствуют установленным нормативам. 

Напомним, авария на тепловой магистрали случилась 19 января. Без тепла и горячей воды осталась часть жителей Фрунзенского, Московского, Центрального, Советского и Октябрьского районов столицы.

# ТЭЦ в Беларуси # Министерство энергетики Республики Беларусь # ЖКХ

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