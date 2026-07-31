Новости по тегу #мероприятия

Съемочная группа СТВ приняла участие в этом мероприятии. Расскажем и покажем, каково это, хоть на день примерить на себя роль спасателя.
У Дворца спорта продолжается марафон масштабных молодежных зарядок.
«Возвращается ряд уже традиционных мероприятий, это и классика у ратуши, джазовые вечера, начнет работать театральный дворик в Раковском предместье, будут и танцевальные площадки в арт-террасе Верхнего города, танцевальная площадка в парке Челюскинцев».
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