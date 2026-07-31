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Новости по тегу #мероприятия

Промышленный альпинизм и прыжки на «куб жизни»! Рассказываем, как прошел «Один день с МЧС»
31 июля 2026 12:15

Промышленный альпинизм и прыжки на «куб жизни»! Рассказываем, как прошел «Один день с МЧС»

В Минске каждые выходные проходит серия тренировок под открытым небом
14 июня 2026 13:53

В Минске каждые выходные проходит серия тренировок под открытым небом

В Минске с 23 мая стартует летний сезон культмероприятий – узнали, что ждет минчан и гостей столицы
23 мая 2026 14:05

В Минске с 23 мая стартует летний сезон культмероприятий – узнали, что ждет минчан и гостей столицы

Утренники, шахматные турниры и зоологический кружок. Как ещё можно провести школьные каникулы весело и с пользой?
28 декабря 2020 08:45

Утренники, шахматные турниры и зоологический кружок. Как ещё можно провести школьные каникулы весело и с пользой?

«Буду выступать с песней «Зарождение» на фарерском языке и «Вольная» на белорусском». Что споют представители Беларуси на «Славянском базаре»
10 июля 2020 08:52

«Буду выступать с песней «Зарождение» на фарерском языке и «Вольная» на белорусском». Что споют представители Беларуси на «Славянском базаре»

«Не надо сдавать, их можно обменять». Что предлагают организаторы «Славянского базара», если вы заранее купили билеты
02 июля 2020 10:32

«Не надо сдавать, их можно обменять». Что предлагают организаторы «Славянского базара», если вы заранее купили билеты

«Церемония закрытия подарит нам новую коллаборацию». Кто будет ведущими «Славянского базара» в 2020 году 
02 июля 2020 10:20

«Церемония закрытия подарит нам новую коллаборацию». Кто будет ведущими «Славянского базара» в 2020 году 

И термометрия, и дезобработка. Какие ещё меры безопасности будут соблюдать на «Славянском базаре»
02 июля 2020 10:11

И термометрия, и дезобработка. Какие ещё меры безопасности будут соблюдать на «Славянском базаре»

Будут ли на «Славянском базаре» выступать зарубежные звёзды и как они пересекут границу?
02 июля 2020 10:07

Будут ли на «Славянском базаре» выступать зарубежные звёзды и как они пересекут границу?

Послушать 15-минутный эфир про творчество Ивана Хруцкого и увидеть выступление племянника Челентано. Чем ещё заняться на самоизоляции
17 апреля 2020 07:50

Послушать 15-минутный эфир про творчество Ивана Хруцкого и увидеть выступление племянника Челентано. Чем ещё заняться на самоизоляции

«Дать веру и надежду его родителям». В боровлянской школе на ярмарке собрали деньги на лечение 4-летнего мальчика
04 января 2020 11:12

«Дать веру и надежду его родителям». В боровлянской школе на ярмарке собрали деньги на лечение 4-летнего мальчика

«Колонну будет сопровождать звездолёт». Где и когда пройдёт шествие Дедов Морозов в Минске
27 декабря 2019 10:25

«Колонну будет сопровождать звездолёт». Где и когда пройдёт шествие Дедов Морозов в Минске