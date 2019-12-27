«Дважды в день можно посмотреть». Бесплатные новогодние представления покажут в Минске

Александр Шестаков, заместитель начальника управления культуры Мингорисполкома: Когда заканчивается шествие Дедов Морозов, вернее, оно даже не заканчивается, а именно завершается – театрализованная музыкальная сказка на площади Октябрьская в 18.00 «Новогодний звездопад», вас ожидает уникальная атмосфера сказочных героев на самой площадке. Все зрители, которые пришли посмотреть не только шествие, но и непосредственно окунуться в праздничную среду, могут бесплатно посмотреть театральное представление.

28 декабря в 18:00, а уже в следующие дни, начиная с 29 декабря по 5 января в 19:00 и 21:00, дважды в день можно посмотреть эти представления.

«Продлятся до четырёх ночи». Что можно увидеть в новогоднюю ночь в Минске

Начиная с Верхнего города, в этом году будет уникальное и современное представление, мы его назвали «Волшебная шкатулка Деда Мороза» и оно будет проходить, тоже начиная с 28 декабря по 5 января. 28 декабря будет начало в 17:00, с 29 декабря по 5 января – в 18:30 и 20:30 будет проходить именно «Шкатулка Деда Мороза». Поэтому завершив просмотр того сказочного действия, можно плавно переместиться на Октябрьскую площадь и дополнить новым представлением «Новогодний звездопад».