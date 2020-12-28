Утренники, шахматные турниры и зоологический кружок. Как ещё можно провести школьные каникулы весело и с пользой?

Для Вероники Ладыгиной, ученицы начальных классов, это самые первые, но уже такие долгожданные зимние каникулы. Прекрасная возможность отдохнуть от уроков и провести время с пользой. Чем же занять школьника и как спланировать идеальный досуг для своих непосед? За ответом мы отправились в среднюю школу №6.

Дмитрий Зенько, заместитель директора по воспитательной работе ГУО «Средняя школа №6 г. Минска»:

Все учащиеся: от младших классов до старших имеют возможность посетить кружки, у нас их 15 различной направленности: от декоративно-прикладного до спортивного. Все кружки можно посещать абсолютно бесплатно. В школе также организована работа спортивного зала, будет работать библиотека, будут работать компьютерные классы.

Также наши учащиеся педагогического класса организовали театральную постановку для поздравления с Новым годом учащихся младших классов.

В школе организована работа оздоровительного лагеря «Ассорти» с дневным пребыванием детей. Работать лагерь будет шесть дней, организованы трехразовое питание и сон. В школьном лагере ребенку не придется задаваться вопросом: «что делать», занятие найдется всегда: это и творчество, и спорт, и развлечения на любой вкус. А определиться с выбором всегда поможет педагог-организатор.

Наталья Ладыгина, мама:

Мы очень благодарны руководству школы. Так здорово они все это организовали, так правильно и грамотно, что нам, родителям, ничего не остается, кроме того, как утром поднять человека, заплести косички и отправить в школу, зная о том, что каникулы проходят с пользой. Педагоги великолепные в этой школе, которые дарят не только свой профессионализм, но и еще кусочек своего сердца, что очень важно.

Вероника Ладыгина, ученица ГУО «Средняя школа №6 г. Минска»:

Мне очень нравится шить, я еще очень люблю играть на скрипке, заниматься пением. Я хочу на зимних каникулах заниматься теннисом.

Этот центр дополнительного образования детей и молодежи предлагает учащимся более 400 объединений по интересам, где каждый ребенок сможет найти занятие по душе и раскрыть свои способности.

Алеся Поимонова, заместитель директора по учебно-воспитательной работе ГУО «Центр дополнительного образования детей и молодежи «Эврика»:

Педагоги, сотрудники центра подготовили обширную, развлекательную, яркую программу для учащихся нашего центра и учащихся школ Фрунзенского района. Это будут игровые программы, утренники для маленьких детей и подростков, спортивные соревнования, шахматные турниры. Каждый ребенок найдет себе занятие по своему вкусу. Любой ребенок по своему желанию может посетить наши мастер-классы и новогодние мероприятия. Зима – это такое время волшебства, и наши сотрудники всеми силами, возможностями стараются создать для учащихся атмосферу добра, тепла, волшебства и чуда.

У любителей природы есть уникальная возможность посетить зоологический кружок и познакомиться с питомцами. На занятиях школьники получат интересную информацию о диких и домашних животных, изучат их повадки и условия содержания, а также научатся ухаживать за ними под присмотром опытного педагога. В общем, заряд позитивных эмоций гарантирован.

Таиса Красильникова, заведующая эколого-биологическим отделом ГУО «Центр дополнительного образования детей и молодежи «Эврика»:

Животных здесь очень много, они достаточно редкие. Это и шиншиллы, и синеязыкий сцинк. Для ребят это очень важно, они могут общаться, понимать и знать. На зимние каникулы мы предлагаем учащимся посетить нашу коллекцию, наш зооуголок. Педагоги покажут, расскажут и научат, что такое животное, как его содержать, дадут возможность пообщаться.

Милана Бурачевская:

Я прихожу на зимних каникулах на кружок «Мои домашние животные». Мне здесь нравится, мы трогаем животных, гладим, кормим и убираем.