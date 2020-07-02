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«Церемония закрытия подарит нам новую коллаборацию». Кто будет ведущими «Славянского базара» в 2020 году 

02 июля 2020 10:20
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Кто будет ведущими на «Славянском базаре» в 2020 году, узнали в программе «Новое утро» на РТР-Беларусь.

Будут ли на «Славянском базаре» выступать зарубежные звёзды и как они пересекут границу?  

Глеб Лапицкий, директор Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске»:  
Наверное, фестиваль строится на традициях. Церемонию открытия проведет тройка наших традиционных ведущих: Алена Спиридович, Оксана Антонюк и Дмитрий Губерниев.

Церемония закрытия подарит нам новую коллаборацию.

Церемонию закрытия, помимо наших белорусских ведущих, проведут еще Лолита и Тимур Мирошниченко.  

Полную версию интервью смотрите здесь.    

# Славянский базар в Витебске-2020 # Культура # Глеб Лапицкий # Лолита # Тимур Мирошниченко # Алена Спиридович # Оксана Антонюк # Дмитрий Губерниев # Фотофакт # мероприятия

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