В Минске каждые выходные проходит серия тренировок под открытым небом

Главная фитнес-площадка страны сегодня, 14 июня, развернулась в самом центре Минска. У Дворца спорта продолжается марафон масштабных молодежных зарядок. Каждые выходные здесь собираются сотни студентов, активистов и сторонников здорового образа жизни, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Задают темп и проводят разминку именитые олимпийские чемпионы и топовые фитнес-инструкторы. В программе – зажигательная зумба, динамичный джампинг и интенсивный силовой блок. Проект уже стал культовым: еженедельные тренировки под открытым небом собирают постоянных участников со всей столицы и привлекают туристов.

Олеся Сойко, турист (Россия): Я прилетела с Дальнего Востока, из города Магадана. У нас там очень холодно сейчас, а у вас в Беларуси очень тепло. Я узнала из социальных сетей, что 13 и 14 июня будут проводиться спортивные мероприятия у вас в центре города. И я зарегистрировалась вчера и приехала сюда.

Я сюда пришла с бабушкой. Мне очень нравится заниматься спортом. Мы здесь прыгаем. Я устала, но мне здесь очень нравится.

Елена Ткаченок, фитнес-инструктор:

В следующие выходные у нас также тренировки пройдут в 12:00 и в 13:00. Мы делим группы на новичков и продолжающих. Если, например, у человека есть индивидуальные особенности по здоровью, он может прийти в группу со сниженной нагрузкой. Этот фитнес подходит не только девушкам, но и парням. Дети тоже занимаются на мини-батутах. Есть специальные программы для этого.

Бесплатные тренировки под открытым небом будут проходить каждые выходные вплоть до сентября. Приятный бонус для спортсменов: самые активные участники получают памятные сувениры и ценные призы.