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«Колонну будет сопровождать звездолёт». Где и когда пройдёт шествие Дедов Морозов в Минске

27 декабря 2019 10:25
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28 декабря будет шествие Дедов Морозов. Где оно будет проходить, узнали в программе «Новое утро» на РТР-Беларусь.

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Александр Шестаков, заместитель начальника управления культуры Мингорисполкома:
Шествие пройдет 28 декабря в 17.00 с площади Независимости и будет завершаться на площади Октябрьская. В нем планируется более 1.000 сказочных персонажей и участие главного Деда Мороза нашего города Минска с звездолетом это очень интересная конструкция, которая будет сопровождать колонну. Также примут участие различные организации, ведомства это будет достаточно ярко, интересно и посетить данное шествие может любой из желающих в нашем городе.

«Колонну будет сопровождать звездолёт». Где и когда пройдёт шествие Дедов Морозов в Минске-1

Для этого перекроют проспект?

Александр Шестаков:
Да.

«Колонну будет сопровождать звездолёт». Где и когда пройдёт шествие Дедов Морозов в Минске-4

 

# Новый год # калейдоскоп # Александр Шестаков # Фотофакт # мероприятия

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