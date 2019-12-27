«Колонну будет сопровождать звездолёт». Где и когда пройдёт шествие Дедов Морозов в Минске

28 декабря будет шествие Дедов Морозов. Где оно будет проходить, узнали в программе «Новое утро» на РТР-Беларусь .

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Александр Шестаков, заместитель начальника управления культуры Мингорисполкома:

Шествие пройдет 28 декабря в 17.00 с площади Независимости и будет завершаться на площади Октябрьская. В нем планируется более 1.000 сказочных персонажей и участие главного Деда Мороза нашего города Минска с звездолетом – это очень интересная конструкция, которая будет сопровождать колонну. Также примут участие различные организации, ведомства – это будет достаточно ярко, интересно и посетить данное шествие может любой из желающих в нашем городе.