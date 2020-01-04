«Дать веру и надежду его родителям». В боровлянской школе на ярмарке собрали деньги на лечение 4-летнего мальчика
В преддверии Нового года и Рождества очень важно позаботиться о подарках не только для родных и близких, но и для тех, кто особенно нуждается в помощи. Белорусские народные колядки открыли благотворительную рождественскую ярмарку в Боровлянской средней школе №3. Конфеты, выпечка, пирожные – все сделано руками малышей. Самые активные продавцы – тоже дети.
Яна Лучко:
Новый год – мой самый любимый праздник. Я очень рада, что участвую в ярмарке с родителями, друзьями и учителями.
Фойе школы на день превратилось в настоящую ярмарочную площадь. Посетителей манили праздничная музыка и пряные ароматы вкусных гостинцев. С пустыми руками не ушел никто.
Гадания, бои на подушках, конкурс силачей – тут вам и веселье на любой вкус. Посещение ярмарки – верный способ приблизить праздники и наполнить их волшебной атмосферой и традициями.
Все вырученные средства пойдут на лечение Арсения Жилко. Эта добрая традиция стала инициативой администрации школы и волонтеров БРСМ. Мальчик в канун Нового года, как никто другой, нуждается в чуде.
Анна Королевич, директор ГУО «Боровлянская средняя школа №3»:
Целью сегодняшней ярмарки был сбор средств на лечение ребенка, который находится в сложной жизненной ситуации. Я уверена, что через два года, когда Арсению будет шесть лет, и он придет в наше учреждение.
«Калядны кірмаш» – уже традиционное мероприятие в рамках проекта «Кола беларускіх святаў». Главная его задача – привить ребятам любовь к родине, белорусским традициям и обычаям. Ведь связь поколений – это не только передача опыта, но и бережное отношение к тому, что уходит.
Любовь Ковалева:
Мы не первый раз принимаем участие в данном мероприятии. Сегодня рождественская ярмарка посвящена благотворительности. Один маленький мальчик очень серьезно болен – Арсений Жилко. Нам очень хотелось помочь: сделать небольшой вклад, чтобы дать веру и надежду его родителям на выздоровление.
Вероника Лучко:
Новый год – это праздник чудес, я считаю, что очень важно делиться теплом и вниманием с другими. А когда мы делаем это вместе с детьми – это вдвойне приятно. Мы учим их любви и милосердию.
А пока одни устраивают гастрономический тур, другие в актовом зале погружаются в атмосферу настоящего праздника белорусской деревни. Со сцены звучат народные песни, кружатся хороводы и льется музыка.
Людмила Соколова, учитель по классу цимбал, руководитель методического объединения музыкантов:
Мы показываем четыре сезонных праздника, у нас направленность исключительно на фольклор. Мы показываем деткам белорусскую культуру.
Татьяна Юхнович, учитель музыки:
Сегодня мы показали мероприятие «Каляды», которое традиционно празднуется у нас в Беларуси. У нас на сцене была коза, мехоноша, Звезданоша.
Это еще раз доказывает, что музыка наших предков может звучать, она актуальна и нравится молодежи. Предания, сказки, поговорки, песни – настоящая народная мудрость.
Собранные по окончании ярмарки средства передали родителям Арсения, с самыми искренними пожеланиями здоровья, тепла и счастья в предстоящем году.
Наталья Зосимова, и.о. первого секретаря Минского районного комитета БРСМ:
Я считаю, что все получилось, все удалось. Отец Арсения посетил сегодняшнее мероприятие, остался доволен и был приятно удивлён.
Проведение благотворительных ярмарок уже стало доброй традицией. И каждый раз ученики и их родители не перестают радоваться этому событию. Ведь они знают, что вырученные деньги – это их, пусть небольшой, вклад в благородное дело.