«Дать веру и надежду его родителям». В боровлянской школе на ярмарке собрали деньги на лечение 4-летнего мальчика

В преддверии Нового года и Рождества очень важно позаботиться о подарках не только для родных и близких, но и для тех, кто особенно нуждается в помощи. Белорусские народные колядки открыли благотворительную рождественскую ярмарку в Боровлянской средней школе №3. Конфеты, выпечка, пирожные – все сделано руками малышей. Самые активные продавцы – тоже дети.

Яна Лучко:

Новый год – мой самый любимый праздник. Я очень рада, что участвую в ярмарке с родителями, друзьями и учителями. Фойе школы на день превратилось в настоящую ярмарочную площадь. Посетителей манили праздничная музыка и пряные ароматы вкусных гостинцев. С пустыми руками не ушел никто.

Гадания, бои на подушках, конкурс силачей – тут вам и веселье на любой вкус. Посещение ярмарки – верный способ приблизить праздники и наполнить их волшебной атмосферой и традициями.

Все вырученные средства пойдут на лечение Арсения Жилко. Эта добрая традиция стала инициативой администрации школы и волонтеров БРСМ. Мальчик в канун Нового года, как никто другой, нуждается в чуде.

Анна Королевич, директор ГУО «Боровлянская средняя школа №3»:

Целью сегодняшней ярмарки был сбор средств на лечение ребенка, который находится в сложной жизненной ситуации. Я уверена, что через два года, когда Арсению будет шесть лет, и он придет в наше учреждение.

«Калядны кірмаш» – уже традиционное мероприятие в рамках проекта «Кола беларускіх святаў». Главная его задача – привить ребятам любовь к родине, белорусским традициям и обычаям. Ведь связь поколений – это не только передача опыта, но и бережное отношение к тому, что уходит. Любовь Ковалева:

Мы не первый раз принимаем участие в данном мероприятии. Сегодня рождественская ярмарка посвящена благотворительности. Один маленький мальчик очень серьезно болен – Арсений Жилко. Нам очень хотелось помочь: сделать небольшой вклад, чтобы дать веру и надежду его родителям на выздоровление. Вероника Лучко:

Новый год – это праздник чудес, я считаю, что очень важно делиться теплом и вниманием с другими. А когда мы делаем это вместе с детьми – это вдвойне приятно. Мы учим их любви и милосердию.

А пока одни устраивают гастрономический тур, другие в актовом зале погружаются в атмосферу настоящего праздника белорусской деревни. Со сцены звучат народные песни, кружатся хороводы и льется музыка. Людмила Соколова, учитель по классу цимбал, руководитель методического объединения музыкантов:

Мы показываем четыре сезонных праздника, у нас направленность исключительно на фольклор. Мы показываем деткам белорусскую культуру.

Татьяна Юхнович, учитель музыки:

Сегодня мы показали мероприятие «Каляды», которое традиционно празднуется у нас в Беларуси. У нас на сцене была коза, мехоноша, Звезданоша. Это еще раз доказывает, что музыка наших предков может звучать, она актуальна и нравится молодежи. Предания, сказки, поговорки, песни – настоящая народная мудрость. Собранные по окончании ярмарки средства передали родителям Арсения, с самыми искренними пожеланиями здоровья, тепла и счастья в предстоящем году.