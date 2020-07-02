«Не надо сдавать, их можно обменять». Что предлагают организаторы «Славянского базара», если вы заранее купили билеты

Что предлагают организаторы «Славянского базара», если вы заранее купили билеты, узнали в программе «Новое утро» на РТР-Беларусь.

Билеты на мероприятие продаются уже с февраля. Как идут продажи?

Глеб Лапицкий, директор Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске»:

Безусловно, после того, как мы вышли в обновленную программу в продажу, какой-то процент людей принес билеты на те концерты, которые отменились. Некоторые люди интересовались, можно ли сдать билеты, обменять, но для всех людей, которым мы причинили по какой-то причине, нашей, наверняка, в большей части, неудобства, отменив те или иные мероприятия, мы сделали для них бонусную систему.

Человек, который обменивает любой билет на отмененный концерт, получает при приобретении следующего 11 % скидки.

Поэтому главная наша задача – рассказать нашим зрителям, что билеты не надо сдавать, их можно обменять, и мы вам обещаем красивое высококлассное шоу так, как всегда было на «Славянском базаре».