«Буду выступать с песней «Зарождение» на фарерском языке и «Вольная» на белорусском». Что споют представители Беларуси на «Славянском базаре»

Без малого 29 лет «Славянский базар в Витебске» считается визитной карточкой Беларуси. В этом году музыкальный форум пройдет с 16 по 20 июля. Он уже претендует на звание одного из самых масштабных open air Европы.

На Международном конкурсе исполнителей эстрадной песни нашу страну представит Роман Волознев. В свои 23 года парень успел победить сразу в нескольких музыкальных конкурсах. В 2010 получил Гранд-премию Президента Беларуси по поддержке талантливой молодежи, затем стал лауреатом второй степени в «Детской Новой волне». А уже в августе 2018 года дебютировал в белорусской ротации с альбомом «Мгновение».

Роман Волознев, участник XXIX Международного конкурса исполнителей эстрадной песни «Славянский базар в Витебске»:

Одним из самых важных – это был отбор в Лиде, там я исполнял в прямом эфире и свои песни, собственно буду исполнять тот же репертуар. Первая песня – это песня «Свяча» на белорусском языке моего авторства, моей музыки на стихи Максима Богдановича. Вторая песня – это мировой хит «Autumn Leaves», эту песню исполнял Sting и огромное количество поп-артистов. Во второй песне я буду и петь, и играть на клавишах соло с разными элементами.

Гости фестиваля услышат и 13-летнюю Ангелину Ломако из Минска. Она станет голосом Беларуси на детском музыкальном конкурсе «Витебск-2020». Также, как и Роман, юная исполнительница прошла отборочный тур в Лиде. Сердца жюри покоряла песней на фарерском языке. К слову, это была третья попытка прорваться на большую сцену.

Ангелина Ломако, участница детского музыкального конкурса «Витебск-2020»:

Мы хотели удивить, и мы хотели выбрать такую песню, которая не исполнялась на «Славянском базаре». Буду выступать с песней «Зарождение» на фарерском языке и «Вольная» на белорусском языке.

Готовиться к отборочному туру маленькая звезда начинала еще в сентябре. Целью номер один было удивить жюри и зрителей. Ангелина признается, помогали и преподаватели, и родители. А изюминкой песни стала аранжировка, написанная специально Дмитрием Парфеновым. Она то и стала ключом к победе.

Елена Ломако:

Мы целенаправленно выбирали репертуар, т. е. тот репертуар, который действительно прозвучит на «Славянском базаре». Неоднократно до этого мы были на самом детском конкурсе, Ангелина также выступала на открытии «Славянского базара» с Варварой. Мы понимали, какие песни могут выиграть. Мы все это время готовились и сейчас мы готовы на 100%, у нас отточены все нюансы, которые были на национальном отборе, т. е. мы учли пожелания членов жюри, министерства культуры. Нам номера оставили те же, которые у нас были, но немножко сделали их более яркими, еще более отработанными.