Послушать 15-минутный эфир про творчество Ивана Хруцкого и увидеть выступление племянника Челентано. Чем ещё заняться на самоизоляции

Евгений Шилов, корреспондент:

Пандемия коронавируса поставила на паузу культурную жизнь всего мира. Кинотеатры закрывают двери, концерты и выставки отменяются. А фраза «оставайтесь дома» звучит из каждого утюга. Кажется, привычным развлечениям пришел конец, но это не совсем так.

Сразу несколько крупных сервисов сделали скидки на подписку, а то и вовсе предоставили бесплатный доступ. Теперь в распоряжении пользователей десятки тысяч кинолент.

Переждать пандемию в Интернете решили и слуги Мельпомены. Десятки театров с мировым именем теперь показывают спектакли в сети.

27 марта впервые онлайн-трансляцию организовали и в Национальном театре имени Янки Купалы. Знаменитую «Павлинку» посмотрели 20 тысяч зрителей.

С недавних пор в виртуальный мир переехали и музеи. Теперь, не выходя из дома, можно увидеть экспозиции Лувра, Третьяковской галереи, Эрмитажа.

Магию пустых залов передают и в Национальном художественном музее. Проект «Мастацкі пра мастацтва» появился в начале апреля. Работники в прямом эфире показывают самые интересные экспонаты и рассказывают о них.

Алена Мощенок, старший научный сотрудник Национального художественного музея Республики Беларусь:

Смысл прямого эфира в контакте между научным сотрудником, хранителем коллекции, человеком, который больше всего знает о том или ином произведении с аудиторией. Когда мы выходим в прямой эфир, а не в записи, каждый желающий, кто присоединяется к прямому эфиру, может задать вопросы и получить на них ответы. Мне кажется, это очень важно.

Кстати, в минувшую среду про свое любимое произведение рассказывал сам генеральный директор Национального художественного музея.

Сегодня для зрителей готовят пятнадцатиминутный эфир на тему творчества Ивана Хруцкого. Алена Мощенок:

Все прямые эфиры бесплатные. Более того, если мы выходим в прямой эфир в соцсетях: Facebook и Instagram, то позже, спустя сутки, видео сохраняется на платформе Instagram и доступно к просмотру неограниченное количество времени.

А тем временем ускоряют темп интернет-концерты. Не так давно отгремел онлайн-марафон в поддержку белорусских врачей. Стрим шел больше 10 часов. Под хэштегом #Беларусьбезcovid для медиков и зрителей выступили 24 коллектива, а трансляцию посмотрели 8.000 зрителей. Анжелина Микульская, директор продюсерского центра «СПАМАШ»:

Когда ситуация в мире продиктовала такие условия, то быстро родилась эта идея. Кроме того, очень много хотелось сказать врачам в их поддержку.

Второй благотворительный марафон не за горами. 24 апреля хиты наших исполнителей зазвучат сразу на нескольких интернет-платформах. В списке хэдлайнеров артисты центра «СПАМАШ», знаменитые «Песняры», группа «VAL», «Las Vegas» и даже племянник Челентано – Джино Сартенколе. Анжелина Микульская:

В этот раз будем иметь очень много дополнительных включений онлайн. Кроме музыкальной программы, это гости из разных стран, это люди, которые помогают другим, и те, кто нуждается в помощи. И, конечно, очень много будет интерактивного общения, когда ведущие и артисты будут получать вопросы и отвечать на них.