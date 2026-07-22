Захарова: всему миру уже понятно, что такое «переговоры по-западному»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление госсекретаря Соединенных Штатов Марко Рубио в адрес Ирана, пишет РИА Новости.

Госсекретарь Штатов Марко Рубио выступил с обвинениями в адрес Тегерана об отсутствии серьезного настроя на переговоры с Вашингтоном.

Захарова указала, что всему мировому сообществу уже стало очевидно, что предстаяляют из себя «переговоры по-западному» – «cначала обвинять партнеров в якобы нежелании вести переговоры и выполнять договоренности, а потом признаться, что это все нужно было для подготовки к войне».

Дипломат также сделала акцент на заявлениях западных стран относительно Минских соглашений, признавших, что они не собирались следовать принятым договоренностям.

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