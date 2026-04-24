Захарова назвала Зеленского неучем после его заявлений о якобы планах России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление Владимира Зеленского о якобы планах Москвы втянуть своих союзников в украинский конфликт, пишет РИА Новости.

Дипломат сообщила, что по мнению Зеленского, около границ с Украиной строятся дороги и артиллерийские позиции. Зеленский, добавила она, пришел к однозначному выводу о якобы наличии у Москвы плана привлечь своих ближайших союзников к боевым действиям против Киева. Также, как указала Захарова, украинский политик выступил с утверждением, что РФ хочет «контролировать всех своих соседей и решать, какой должна быть безопасность в Европе».

«То, что он неуч, всем понятно, но на кого это рассчитано?», – отметила Захарова, подчеркнув, что на протяжении многих лет Москва только и делает, что призывает ЕС и НАТО работать над выстраиванием общей неделимой безопасности.

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