«Нечеловеческая зависть» – Захарова прокомментировала выпады спикера парламента Армении в адрес Беларуси

Попытки дерзких евростажеров перейти дорогу Союзу Беларуси и России в кандалах Брюсселя не раз приводили к отрезвлению на обочине мировой политики. Так, в Москве 7 мая остудили пыл армянских чиновников. Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала выпады Еревана в адрес Минска проявлением «нечеловеческой зависти» к экономическим успехам нашей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Пару дней назад спикер армянского парламента назвал Беларусь «российской губернией» и не постеснялся в выражениях. В ответ Мария Захарова посоветовала СМИ, блогерам и гражданам Армении приехать в Беларусь и привезти скептически настроенным политикам наглядные доказательства суверенных достижений белорусов.
По словам представителя МИД, в экономике, промышленности и сельском хозяйстве Минск ушел от риторики Еревана так далеко, что до Луны пешком было бы быстрее. А накануне 9 Мая, добавила дипломат, стоило бы вспомнить, какой ценой вообще появилась возможность для такой независимой риторики.
Мария Захарова, официальный представитель МИД России:
Посмотрите, как бережно Беларусь относится к вопросам экологии, своей природы, как она чтит свои традиции, как она сохраняет историческую память, как она передает своему поколению подрастающему знания о своей культуре и самобытности, как она рассказывает, как пытались уничтожить Беларусь. Я ни разу не слышала, чтобы белорусское руководство сказало о том, что, мол, не надо больше рассказывать о геноцидальных проявлениях нацистов, фашистов в отношении белорусов. Наоборот, они говорят об этом, они пишут об этом книги, издают учебники.
Видимо, кое-кому смотреть на это действительно невыносимо, осознавая свои политические провалы, которые, впрочем, не жалко отсыпать Евросоюзу. 5 мая на саммите «ЕС – Армения» Брюссель и Ереван в буквальном смысле соловьем заливалась о европейском векторе.
А ведь на Западе своя игра. Брюсселю нужен не процветающий Ереван, а «фактор беспокойства» на границах России. И если для этого Армении придется лечь на рельсы, тем хуже для рельсов. Минск же выбрал другую дорогу: работать и развиваться, не отворачиваясь от своих. Поэтому позавидовать действительно есть чему.
МИД Беларуси оценил «сбалансированный» прозападный курс Еревана.