Попытки дерзких евростажеров перейти дорогу Союзу Беларуси и России в кандалах Брюсселя не раз приводили к отрезвлению на обочине мировой политики. Так, в Москве 7 мая остудили пыл армянских чиновников. Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала выпады Еревана в адрес Минска проявлением «нечеловеческой зависти» к экономическим успехам нашей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пару дней назад спикер армянского парламента назвал Беларусь «российской губернией» и не постеснялся в выражениях. В ответ Мария Захарова посоветовала СМИ, блогерам и гражданам Армении приехать в Беларусь и привезти скептически настроенным политикам наглядные доказательства суверенных достижений белорусов.

По словам представителя МИД, в экономике, промышленности и сельском хозяйстве Минск ушел от риторики Еревана так далеко, что до Луны пешком было бы быстрее. А накануне 9 Мая, добавила дипломат, стоило бы вспомнить, какой ценой вообще появилась возможность для такой независимой риторики.