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Захарова: канадский многосерийный фильм с бандеровцем Гунько в главной роли продолжается

01 мая 2026 12:06
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Захарова: канадский многосерийный фильм с бандеровцем Гунько в главной роли продолжается-0

Официальный представитель МИД России Мария Захарова высказалась касательно судебного разбирательства в Канаде, связанного с попыткой реабилитации нациста Ярослава Гунько, пишет РИА Новости.

Согласно сведениям Edmonton Journal, в суде Эдмонтона идет рассмотрение иска о попытке восстановить научно-стипендиальный фонд, носящий имя Гунько при институте украинских исследований Университета Альберты. Решение по делу возможно повлияет на то, как вуз распорядится взносами от бывших членов дивизии СС в размере 1,1 млн долларов.

«Хватит ли у вуза желания и воли самоочиститься от капиталов, полученных от повинных в геноциде советского народа бывших эсесовцев», – указала Захарова. Как отметил дипломат, итог по указанному вопросу приобретет статус знакового для судебной системы Канады.

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Фото: Pinterest

# Международная политика # Мария Захарова

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