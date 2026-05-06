Захарова сообщила, что у нее и ее родственников нет гражданства США

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в очередной раз выступила с опровержением слухов о наличии у нее или ее родственников гражданства или вида на жительство в Соединенных Штатах, пишет РИА Новости.

Захарова указала, что дезинформация касаемо наличия американского гражданства появилась после назначения ее на должность директора департамента и печати внешнеполитического ведомства России. Ни у Захаровой, ни у членов ее семьи американского гражданства «никогда не было», сделала акцент дипломат.

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