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Захарова сообщила, что у нее и ее родственников нет гражданства США

06 мая 2026 06:38
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Захарова сообщила, что у нее и ее родственников нет гражданства США-0

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в очередной раз выступила с опровержением слухов о наличии у нее или ее родственников гражданства или вида на жительство в Соединенных Штатах, пишет РИА Новости.

Захарова указала, что дезинформация касаемо наличия американского гражданства появилась после назначения ее на должность директора департамента и печати внешнеполитического ведомства России. Ни у Захаровой, ни у членов ее семьи американского гражданства «никогда не было», сделала акцент дипломат.

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Фото: Pinterest

# Международная политика # Мария Захарова

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