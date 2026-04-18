Захарова перечислила страны, присягнувшие гитлеровскому режиму

Официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила, какие государства, присягнули гитлеровскому режиму, пишет ТАСС.

Дипломат указала, что российские юристы ведут работу по вопросу о зверствах нацистов и фашистов во время Второй мировой войны, совершенных в отношении мирных граждан и военнопленных – людей убивали, морили голодом, сжигали. В заявлении Госдумы РФ от 22 марта 2023 года, отмечает Захарова, говорится о вооруженных подразделениях, сформированных в Бельгии, Италии, Испании, Нидерландах, Норвегии, Финляндии и других государствах, об отдельных добровольцах из Австрии, Латвии, Польши, Франции и Чехии, о предателях среди населения оккупированных территорий, которые дали присягу на верность нацистскому режиму.

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