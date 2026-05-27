Инициативы по достижению мирных целей. Международный форум по безопасности проходит в Москве

Противодействие угрозам и военно-техническое сотрудничество. Эти темы в центре внимания экспертов Международного форума по безопасности. Масштабная диалоговая площадка развернулась в российской столице, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Экспертное сообщество из 120 стран предлагает свои инициативы по достижению мирных целей. На форуме работает и белорусская делегация.

Так, на одной из встреч звучала тема перестройки системы евразийской безопасности. Многие принципы совместной работы в новых условиях оказались неактуальными. В такой обстановке рушатся возможности для делового взаимодействия. На форуме 8 рабочих языков – от русского до арабского – но все-таки разговор сведен к одному: мирному взаимодействию в многополярной реальности.

Алексей Мухин, генеральный директор Центра политической информации (Россия):

Мы находимся в таком подвешенном пространстве, где возможно все. Где возможна новая гонка вооружений, в том числе ядерных. Где возможны войны по щелчку пальцев, военно-вооруженные конфликты. И это вызывает очень серьезные опасения и, к сожалению, перспективы хаотизации. политики, разрушения, деформации экономики мировой, становится очень вероятным нашим развитием событий и вероятным будущим. В этой связи, безусловно, от экспертного трека необходимо отталкиваться и переходить к политическому диалогу. И я надеюсь, что здравый смысл возобладает, и, к примеру, представители западных стран, представители Соединенных Штатов конкретно, Европейского Союза и так далее, они все-таки возьмут себя в руки.

В непростых геополитических условиях страны принимают меры по укреплению обороноспособности. Так, Беларусь и Россия провели совместную тренировку ядерных сил. Это еще один сигнал о готовности в случае угрозы дать ответ.