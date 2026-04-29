Анкара и София способствуют экологическому ущербу Черному морю, наносимому действиями Киева, пишет РИА Новости.

Как указала официальный представитель МИД России Мария Захарова, Турция и Болгария, являясь членами Североатлантического альянса, разделяют ответственность за решения объединения о поставке Киеву вооружения. Осуществляя политические акты поддержки, финансирование, прямые поставки вооружения и информационную помощь, Анкара и София продвигают нанесение удара по морю, омывающему их же страны, подчеркнула дипломат.

Захарова акцентировала внимание, что по Черному морю происходит нанесение именно «экологического удара».

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