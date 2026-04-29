Прямой эфир

МИД РФ: Турция и Болгария содействуют ущербу Черному морю от действий Киева

29 апреля 2026 14:58
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
МИД РФ: Турция и Болгария содействуют ущербу Черному морю от действий Киева-0

Анкара и София способствуют экологическому ущербу Черному морю, наносимому действиями Киева, пишет РИА Новости.

Как указала официальный представитель МИД России Мария Захарова, Турция и Болгария, являясь членами Североатлантического альянса, разделяют ответственность за решения объединения о поставке Киеву вооружения. Осуществляя политические акты поддержки, финансирование, прямые поставки вооружения и информационную помощь, Анкара и София продвигают нанесение удара по морю, омывающему их же страны, подчеркнула дипломат.

Захарова акцентировала внимание, что по Черному морю происходит нанесение именно «экологического удара».

Кремль: Москва с уважением относится к выходу ОАЭ из ОПЕК и ОПЕК+

Фото: Pinterest

# Международная политика # Мария Захарова

Другие новости рубрики

Все новости
Кремль: Москва с уважением относится к выходу ОАЭ из ОПЕК и ОПЕК+
29 апреля 2026 14:30

Кремль: Москва с уважением относится к выходу ОАЭ из ОПЕК и ОПЕК+

Канцлер ФРГ Мерц рассказал, что его в соцсетях травят больше, чем Шольца
29 апреля 2026 14:15

Канцлер ФРГ Мерц рассказал, что его в соцсетях травят больше, чем Шольца

В Киеве ответили Мадьяру, что график встреч Зеленского на июнь пока не согласован
29 апреля 2026 13:40

В Киеве ответили Мадьяру, что график встреч Зеленского на июнь пока не согласован